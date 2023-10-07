Конгресс Трампа против Белого дома Байдена: чего ждать Украине

Трамп заявил, что не прочь занять кресло спикера Палаты представителей Конгресса. Эксперты говорят, что в этом весь Трамп: все, что он делает — борется за голоса избирателей.

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Экс-президент США Дональд Трамп неожиданно предложил свою кандидатуру на должность спикера Палаты представителей Конгресса США, чтобы, как он говорит, "объединить" Республиканскую партию. И добавил: согласился бы на предложение "только ради партии", поскольку сейчас он сосредоточен на своей президентской кампании к выборам в 2024 году. Об этом Трамп заявил в комментарии Fox News. Именно это издание обычно распространяет громкие заявления Трампа, в частности, о якобы сфальсифицированных в пользу Джо Байдена президентских выборах 2020 года.

Трамп сказал Fox News: неназванные собеседники попросили его стать спикером, пока не найдут кого-то на более длительный срок. Также издание утверждает, что некоторые конгрессмены-республиканцы заявили, что предпочитают Трампа на посту спикера.

Должность спикера является третьей позицией после президента и вице-президента США в очереди на руководство государством, в случае, если что-то случится с главой страны и его заместителем.

Дональд Трамп неожиданно предложил свою кандидатуру на должность спикера Палаты представителей Конгресса США Фото: Getty Images

Напомним, на этой неделе конгрессмены отстранили от должности спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. Такое событие произошло впервые в истории США. И возникло в результате борьбы внутри Республиканской партии.

Накануне Маккарти обвинили в заключении "тайной сделки" с президентом Джо Байденом относительно нового финансирования для Украины. И все из-за того, что спикер вынес на голосование закон, который предусматривал более $60 млрд помощи Украине.

"В этом весь Трамп"

"С точки зрения пиара — сильный ход. В Конгрессе — кризис, и Трамп абсолютно в своем репертуаре предлагает нестандартный сильный ход, его избирателям это должно понравиться. Трамп сейчас либо самый популярный политик в США, либо является одним из двух самых популярных политиков. А политики во всех странах одинаковы — они либо присоединяются к лидеру, либо нет. Вопрос, что произойдет раньше: Трампу объявят приговор или он выиграет праймериз. Подобные процессы также влияют на то, какая будет его поддержка среди Республиканской партии, и среди конгрессменов. Судебная система в США является реально независимой, но и сторона обвинения, сторона защиты привлекают лучших адвокатов для процесса. Кто из них сможет ускорить или затянуть его — это также элемент политической игры", — сказал Фокусу эксперт Украинского института будущего Игорь Попов, отвечая на вопрос о заявлении Трампа.

Но Попов сомневается, что такая идея может найти поддержку в Конгрессе, в частности, среди демократов. "За отставку Маккарти проголосовали 216 конгрессменов, из них — только восемь республиканцев, остальные — демократы. Вряд ли найдется столько голосов за Трампа", — говорит он.

Украина будет ждать?

Сейчас работа Конгресса фактически заблокирована.

Речь идет о том, что без постоянного спикера Палаты представителей США не может состояться рассмотрение 12-ти законопроектов о расходах для финансирования правительства США на следующий год, а также о вероятной дополнительной финансовой помощи Украине.

"Без спикера Конгресс не может принимать законы, поэтому могут быть определенные перебои с предоставлением финансовой и военной помощи Украине. Старые программы будут выполняться, новых не будет. Хотя администрация Байдена анонсировала, что они ищут другие пути из других фондов, где не требуется одобрение Конгресса", — добавляет Игорь Попов.

Трамп уже нашел себе замену

Известно уже, что экс-президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру председателя юридического комитета Палаты представителей США Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей.

"Он будет великим спикером Палаты представителей, и я его полностью и полностью поддерживаю!", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Джим Джордан — конгрессмен от штата Огайо. Он придерживается ультраправых взглядов, сторонник консервативного крыла республиканцев. Близкий союзник Трампа и один из тех, кто расследует дело президента США Джо Байдена. А еще он выступает против предоставления военной поддержки Украине. Джордан — один из тех, кто поддерживал поправки, которые запрещают любую военную помощь Украине и отменяют действие закона о ленд-лизе.

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