"Меня попросили": Трамп не против временно стать спикером Палаты представителей

Дональд Трамп утверждает, что мог бы занять место спикера "ради партии". По его словам, эту роль он может исполнять недолго, так как собирается баллотироваться на пост президента.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов временно исполнять роль спикера Палаты представителей, пока законодатели не решат, кто займет эту должность. Об этом пишет Fox News 5 октября.

По словам экс-президента, он может занять место спикера только на "короткий период", так как собирается баллотироваться на пост президента. Он отметил, что это может быть "30-, 60- или 90-дневный период".

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"Меня попросили выступить в качестве объединителя, потому что у меня так много друзей в Конгрессе", — сказал он.

Дональд Трамп не уточнял, кто именно обратился к нему с этим предложением, однако ранее несколько республиканцев сообщали, что хотели бы видеть бывшего президента спикером.

"Я бы сделал это только ради партии", — утверждает экс-президент США.

Трамп не ответил на вопрос о том, чью кандидатуру он сам намерен поддержать. Он отметил, что планирует посетить Вашингтон, чтобы пообщаться с членами Республиканской конференции Палаты представителей, пока они решают, кто станет новым спикером.

Напомним, 3 октября Палата представителей США проголосовала за отстранение республиканца Кевина Маккарти от должности спикера нижней палаты Конгресса. Его отставку поддержали 216 членов Палаты представителей, в том числе 8 республиканцев.

Мы также сообщали 4 октября, что по мнению журналистов, помощь США Украине может зависеть от того, кто станет новым спикером. Некоторые из возможных кандидатов являются активными сторонниками поддержки Киева, однако часть из них категорически против.