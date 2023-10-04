Отставка Маккарти: помощь США Украине может зависеть от того, кто займет его место, – СМИ

Среди возможных кандидатов на пост спикера Палаты представителей США есть как активные сторонники поддержки Украины, так и те, кто категорически против. Журналисты сравнили уровень лояльности Киеву вероятных претендентов на эту должность.

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Уход в отставку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти может повлечь за собой изменения в вопросах предоставления помощи Украине. Об этом пишет Reuters 4 октября.

По словам журналистов, некоторые из возможных кандидатов являются активными сторонниками поддержки Киева, однако часть из них категорически против продолжения помощи.

Голосование за отставку Маккарти прошло спустя три дня после того, как он возглавил Палату представителей, чтобы принять временный законопроект о расходах с целью предотвратить шатдаун, который не предусматривал никаких новых денег для Украины. Авторы статьи считают, что это может говорить о нежелании некоторых политиков поддерживать украинские фонды.

В публикации также упоминается "табель успеваемости" по Украине, опубликованный на портале "Республиканцы за Украину". В таблице указаны результаты голосования каждого из республиканцев за тот или иной вид поддержки Украины. Каждый политик получил оценку по шкале от "F" до "A".

Из вероятных кандидатов на пост спикера больше всего баллов набрал республиканец Том Эммер. Он получил оценку "А". При этом Мэтт Гаец, который возглавлял кампанию по свержению Маккарти, заявил о намерении поддержать кандидатуру Стива Скализа, который набрал немного меньше балов и получил "В".

Сам Гаец, председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан и депутат Байрон Дональдс получили низший бал "F", а отправленный в отставку Кевин Маккарти – "B с минусом".

Напомним, 29 сентября Кевин Маккарти, будучи спикером Палаты представителей США, призвал американский Сенат исключить деньги на помощь Украине из законопроекта о временных расходах, чтобы предотвратить шатдаун.

По итогу 30 сентября Палата представителей Конгресса США 335 голосами против 91 приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства на 45 дней, которая не включает помощь Украине.