Відставка Маккарті: допомога США Україні може залежати від того, хто займе його місце, — ЗМІ

Серед можливих кандидатів на посаду спікера Палати представників США є як активні прихильники підтримки України, так і ті, хто категорично проти. Журналісти порівняли рівень лояльності Києву ймовірних претендентів на цю посаду.

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Вихід у відставку спікера Палати представників США Кевіна Маккарті може спричинити зміни в питаннях надання допомоги Україні. Про це пише Reuters 4 жовтня.

За словами журналістів, деякі з можливих кандидатів є активними прихильниками підтримки Києва, проте частина з них категорично проти продовження допомоги.

Голосування за відставку Маккарті відбулося за три дні після того, як він очолив Палату представників, щоб ухвалити тимчасовий законопроєкт про витрати з метою запобігти шатдауну, який не передбачав жодних нових грошей для України. Автори статті вважають, що це може свідчити про небажання деяких політиків підтримувати українські фонди.

У публікації також згадується "табель успішності" щодо України, опублікований на порталі "Республіканці за Україну". У таблиці вказані результати голосування кожного з республіканців за той чи інший вид підтримки України. Кожен політик отримав оцінку за шкалою від "F" до "A".

З імовірних кандидатів на посаду спікера найбільше балів набрав республіканець Том Еммер. Він отримав оцінку "А". При цьому Метт Ґейц, який очолював кампанію з повалення Маккарті, заявив про намір підтримати кандидатуру Стіва Скаліза, який набрав трохи менше балів і отримав "В".

Сам Ґейц, голова юридичного комітету Палати представників Джим Джордан і депутат Байрон Дональдс отримали найнижчий бал "F", а відправлений у відставку Кевін Маккарті — "B з мінусом".

Нагадаємо, 29 вересня Кевін Маккарті, бувши спікером Палати представників США, закликав американський Сенат вилучити гроші на допомогу Україні із законопроєкту про тимчасові витрати, щоб запобігти шатдауну.

За підсумком 30 вересня Палата представників Конгресу США 335 голосами проти 91 ухвалила резолюцію про продовження терміну фінансування уряду на 45 днів, яка не містить допомоги Україні.