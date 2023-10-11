У Конгресі США не задоволені політикою Байдена і вимагають приструнити Іран, — Politico

Сенатори вимагають, щоб адміністрація президента США заморозила виділення 6 млрд доларів у гуманітарних цілях. На думку законодавців, американські гроші дозволяють Ірану курирувати такі угруповання, як ХАМАС.

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Президент США Джо Байден стикається зі зростаючим тиском з боку республіканців, які вимагають вжити заходів проти Ірану. Понад десять сенаторів вимагають від глави Білого дому, щоб він заморозив 6 млрд доларів, що виділені Тегерану в рамках угоди з обміну ув'язненими, і ввів нові санкції проти Ірану. Про це повідомляє видання Politico.

Очолює групу незадоволених політикою американського президента сенатор Марша Блекберн. На думку законодавців, американські гроші дають змогу Ірану курувати такі угруповання, як ХАМАС, яке підтримується Іраном протягом багатьох років.

"Надання Ірану 6 млрд доларів — нехай навіть на гуманітарну допомогу — дозволяє йому перерозподілити інші кошти на підтримку тероризму", — заявила Блекберн.

Своєю чергою адміністрація президента США запевняють, що ці кошти будуть спрямовані для гуманітарних цілей, а їхній рух буде ретельно контролюватися, але республіканців така відповідь не влаштовує.

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"Гроші — річ непостійна, і існує значний ризик того, що вони можуть бути використані для подальших зусиль Ірану або ХАМАС проти Ізраїлю", — зазначили вони.

Однак поки що достовірно не відомо, яку роль міг зіграти Іран у нинішній ситуації на Близькому Сході, а представники адміністрації президента заявляють, що у них поки що немає доказів того, що Іран керував атакою.

Нагадаємо, президент США Джо Байден має намір запросити у Конгресу найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Україні в розмірі 100 млрд доларів. Деякі чиновники вважають, що ухвалення такого пакета може дати адміністрації Байдена найкращі шанси забезпечити фінансування війни до президентських виборів у США.