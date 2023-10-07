Байден збирається просити у Конгресу 100 млрд доларів допомоги Україні, – The Telegraph

За інформацією журналістів, очільник Білого дому розглядає можливість надання Києву великого пакета допомоги, якого вистачить до президентських виборів у США.

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Президент США Джо Байден має намір запросити у Конгресу найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Україні, якого має вистачити до початку 2025 року. Про це повідомляє The Telegraph.

Видання зазначає, що демократична адміністрація прагне уникнути нових суперечок із Республіканською партією аж до завершення президентських виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року.

"Концепцію "великого пакету" рішуче підтримує багато членів адміністрації, – заявив співрозмовник видання.

За його словами, прихильники України хочуть, щоб це був "одноразовий законопроєкт, який дозволить не займатися цим питанням до виборів".

Офіційний представник адміністрації Байдена також заявив, що жодних рішень про те, буде це один великий пакет і яким буде його розмір, не прийматимуть аж до обрання нового спікера Палати представників Конгресу США, який змінить відправленого у відставку республіканця Кевіна Маккарті.

При цьому він наголосив, що можливість виділення великого пакету, якого вистачить до кінця 2024 року, вивчається і він є "одним із варіантів".

За оцінками видання, відповідний законопроєкт має всі шанси отримати схвалення більшості членів Палати представників та сенаторів.

"На даний момент Конгрес вже схвалив чотири пакети допомоги Україні на загальну суму в 113 млрд доларів", — йдеться у повідомленні.

Фінансова підтримка України: що про це думає населення США

У виданні зазначають, що збереження фінансової підтримки, яка надається Києву, стає все більш спірним питанням серед населення США.

Останнє опитування, проведене дослідницькою компанією Ipsos та агентством Reuters, показує, що частка американців, які підтримують відправку озброєнь на Україну, скоротилася з 46% до травня до 41%.

Представник адміністрації також заявив The Daily Telegraph, що Байден готується виступити з промовою, "намагаючись об'єднати Америку, пояснивши, чому так важливо підтримувати Україну і як багато стоїть на кону".

"Він безпосередньо торкнеться критики фінансування України та відповість на неї", — заявили виданню в Білому домі, не назвавши можливі терміни виступу президента.

Нагадаємо, у Defence One раніше повідомляли, що у Вашингтоні зростає занепокоєння щодо майбутнього військової допомоги Україні. Західні аналітики на тлі ситуації, що склалася в Конгресі США, наголошують — президент Джо Байден, на жаль, не зміг донести американцям, що значна частина грошей, які виділяються Україні, залишається в США, зокрема на робочих місцях в американських виробників зброї.