Байден не зміг пояснити американцям, що допомога Україні в інтересах США, — ЗМІ

За даними опитування серед політичних партій США, 41% респондентів погодилися з твердженням, що Вашингтон має надати Україні зброю, 35% — проти цього. Західні аналітики зазначають, що така ситуація "є тривожним знаком для Києва".

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У Вашингтоні зростає занепокоєння з приводу майбутнього військової допомоги Україні. Західні аналітики на тлі ситуації, що склалася в Конгресі США, наголошують — президент Джо Байден нажаль не зміг донести американцям, що значна частина грошей, які виділяються Україні, залишається в США, в тому числі на робочих місцях у американських виробників зброї. Про ситуацію навколо фінансування та подальшої військової допомоги Україні йдеться в матеріалі Defence One.

Опитування демократів і республіканців

Автори публікації звернули увагу на аналітичний огляд агентства Reuters, в якому було наведено цифри результатів дводенного опитування представників політичних партій США. Виявилося, що підтримка ідеї постачання зброї Україні серед двох основних політичних партій падає, що є тривожним знаком для Києва.

"За даними дводенного опитування, що завершилося в середу, тільки 41% респондентів погодилися з твердженням, що Вашингтон "повинен надати Україні зброю", 35% не погодилися, а решта не визначилися", — повідомили в агентстві.

У такій ситуації, зазначають аналітики, допомогло б ефективніше інформування американців. Їм слід було б пояснити, що частина виділених коштів для України залишається в Штатах, і це позитивно позначається на американському оборонному секторі.

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Така аргументація близька й оглядачам газети Wall Street Journal, які стверджують, що "ворожість республіканців до України шкодить американським виробникам зброї".

"Гроші, виділені для України, пов'язані зі здатністю Америки захистити себе, навіть якщо пан Байден не зміг пояснити це громадськості", — пише видання.

Як підтримка України впливає на економіку США

Чому ж існує такий причинно-наслідковий зв'язок? Річ у тім, вважають оглядачі, що чим більше Сполучені Штати виробляють озброєння, тим більше "світових Сі Цзіньпінів" змушені кілька разів подумати, перш ніж провокувати США. Тому Ініціатива сприяння безпеці України дає змогу Пентагону закуповувати передові види озброєння, що є своєрідним авансом для створення потужнішої промислової бази США.

Ба більше, республіканці помиляються, якщо думають, що виробництво озброєнь не є американською програмою створення робочих місць або стимулювання економіки. Скоріше навпаки — війна в Україні показала, що Штатам потрібні глибокі резерви в усьому — від артилерії до далекобійних вогневих засобів. Тому для їх створення необхідно наростити виробництво, що неминуче позначиться на стані американської економіки.

Нагадаємо, президент США намагається запевнити союзників США, що військова допомога Україні продовжиться, попри зростаючу кількість республіканців у Конгресі, які виступають проти цього. За словами джерел видання Axios, команда Байдена повідомляє союзникам, що працює над угодою з конгресменами.