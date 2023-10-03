Попри республіканців: Байден переконує союзників, що США продовжать підтримку України, – ЗМІ

За даними журналістів, американський президент проведе телефонну нараду з лідерами країн G7 та кількома іншими європейськими союзниками.

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Адміністрація президента США Джо Байдена намагається запевнити союзників США, що військова допомога Україні продовжиться, попри зростаючу кількість республіканців у Конгресі, які виступають проти цього. Про це повідомляє американське видання Axios із посиланням на джерела.

За даними чотирьох джерел видання, а саме офіційного представника США, двох європейських дипломатів, які обіймають високі посади, та джерела, ознайомленого з діяльністю Байдена, дії адміністрації спрямовані на послаблення занепокоєння щодо того, що опозиція Республіканської партії зможе посприяти Володимиру Путіну у його прагненні захопити Україну.

"Уряд України, союзники США в Європі та офіційні особи НАТО дедалі більше стурбовані тим, що якщо допомога не продовжуватиметься, здатність України протистояти російським військам може різко ослабнути", – йдеться у повідомленні.

За словами джерел видання, інформаційна робота продовжиться у вівторок, оскільки Байден і державний секретар Ентоні Блінкен планують зателефонувати кільком своїм колегам у Європі.

Окрім того, планується, що Байден проведе телефонну нараду з лідерами країн G7 та кількома іншими європейськими союзниками.

"Один європейський дипломат сказав, що команда Байдена повідомляє союзникам, що працює над угодою з Конгресом, яка дозволить продовжувати військову допомогу Україні", – зазначають у повідомленні.

У неділю та понеділок представники адміністрації Байдена на різних рівнях спілкувалися зі своїми колегами в Європі та у державах-членах НАТО, повторюючи коментарі Байдена, зроблені у вихідні, що допомога США триватиме.

Нагадаємо, у неділю 1 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв з українським колегою Рустемом Умєровим і підтвердив йому підтримку з боку США, повідомили в Пентагоні.

Ситуація у США

30 вересня пресслужба Білого дому повідомила, що президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування федерального уряду країни на 45 днів до 17 листопада поточного року. Це усунуло очікуване припинення роботи уряду, яке могло б статися з 1 жовтня.

У законі не передбачено виділення коштів для України, водночас сам глава Білого дому раніше заявив, що Сполучені Штати "за жодних обставин" не можуть дозволити собі припинити підтримку Києва.

Нагадаємо, 30 вересня повідомлялося, що в Сенаті США пропонують не допомагати Україні, щоб уникнути шатдауну.

Раніше, 28 вересня, стало відомо, що в Конгресі США ухвалювали законопроєкт про оборонний бюджет. Перед голосуванням із нього вирізали згадку про виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні.