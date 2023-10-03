Несмотря на республиканцев: Байден убеждает союзников, что США продолжат поддержку Украины, — СМИ

По данным журналистов, американский президент проведет телефонное совещание с лидерами стран G7 и несколькими другими европейскими союзниками.

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Администрация президента США Джо Байдена пытается заверить союзников США, что военная помощь Украине продолжится, несмотря на растущее количество республиканцев в Конгрессе, которые выступают против этого. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники.

По данным четырех источников издания, а именно официального представителя США, двух европейских дипломатов, занимающих высокие должности, и источника, знакомого с деятельностью Байдена, действия администрации направлены на ослабление беспокойства относительно того, что оппозиция Республиканской партии сможет помочь Владимиру Путину в его стремлении захватить Украину.

"Правительство Украины, союзники США в Европе и официальные лица НАТО все больше обеспокоены тем, что если помощь не будет продолжаться, способность Украины противостоять российским войскам может резко ослабнуть", — говорится в сообщении.

По словам источников издания, информационная работа продолжится во вторник, поскольку Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен планируют позвонить нескольким своим коллегам в Европе.

Кроме того, планируется, что Байден проведет телефонное совещание с лидерами стран G7 и несколькими другими европейскими союзниками.

"Один европейский дипломат сказал, что команда Байдена сообщает союзникам, что работает над соглашением с Конгрессом, которое позволит продолжать военную помощь Украине", — отмечают в сообщении.

В воскресенье и понедельник представители администрации Байдена на разных уровнях общались со своими коллегами в Европе и в государствах-членах НАТО, повторяя комментарии Байдена, сделанные в выходные, что помощь США будет продолжаться.

Напомним, в воскресенье 1 октября министр обороны США Ллойд Остин разговаривал с украинским коллегой Рустемом Умеровым и подтвердил ему поддержку со стороны США, сообщили в Пентагоне.

Ситуация в США

30 сентября пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней до 17 ноября текущего года. Это устранило ожидаемое прекращение работы правительства, которое могло бы произойти с 1 октября.

В законе не предусмотрено выделение средств для Украины, в то же время сам глава Белого дома ранее заявил, что Соединенные Штаты "ни при каких обстоятельствах" не могут позволить себе прекратить поддержку Киева.

Напомним, 30 сентября сообщалось, что в Сенате США предлагают не помогать Украине, чтобы избежать шатдауна.

Ранее, 28 сентября, стало известно, что в Конгрессе США принимали законопроект об оборонном бюджете. Перед голосованием из него вырезали упоминание о выделении 300 миллионов долларов на помощь Украине.