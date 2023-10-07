Байден собирается просить у Конгресса 100 млрд долларов помощи Украине, — The Telegraph

По информации журналистов, глава Белого дома рассматривает возможность предоставления Киеву большого пакета помощи, которого хватит до президентских выборов в США.

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Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса самый большой пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что демократическая администрация стремится избежать новых споров с Республиканской партией вплоть до завершения президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2024 года.

"Концепцию "большого пакета" решительно поддерживает многие члены администрации, — заявил собеседник издания.

По его словам, сторонники Украины хотят, чтобы это был "одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов".

Официальный представитель администрации Байдена также заявил, что никаких решений о том, будет ли это один большой пакет и каким будет его размер, не будут принимать вплоть до избрания нового спикера Палаты представителей Конгресса США, который сменит отправленного в отставку республиканца Кевина Маккарти.

При этом он отметил, что возможность выделения большого пакета, которого хватит до конца 2024 года, изучается и он является "одним из вариантов".

По оценкам издания, соответствующий законопроект имеет все шансы получить одобрение большинства членов Палаты представителей и сенаторов.

"На данный момент Конгресс уже одобрил четыре пакета помощи Украине на общую сумму в 113 млрд долларов", — говорится в сообщении.

Финансовая поддержка Украины: что об этом думает население США

В издании отмечают, что сохранение финансовой поддержки, которая предоставляется Киеву, становится все более спорным вопросом среди населения США.

Последний опрос, проведенный исследовательской компанией Ipsos и агентством Reuters, показывает, что доля американцев, которые поддерживают отправку вооружений на Украину, сократилась с 46% до мая до 41%.

Представитель администрации также заявил The Daily Telegraph, что Байден готовится выступить с речью, "пытаясь объединить Америку, объяснив, почему так важно поддерживать Украину и как много стоит на кону".

"Он непосредственно коснется критики финансирования Украины и ответит на нее", — заявили изданию в Белом доме, не назвав возможные сроки выступления президента.

Напомним, в Defence One ранее сообщали, что в Вашингтоне растет беспокойство относительно будущего военной помощи Украине. Западные аналитики на фоне ситуации, сложившейся в Конгрессе США, отмечают — президент Джо Байден, к сожалению, не смог донести американцам, что значительная часть денег, которые выделяются Украине, остается в США, в частности на рабочих местах в американских производителей оружия.