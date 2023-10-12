"Угрозы станут острыми": США готовятся к одновременной войне с Россией и Китаем — Reuters

Комиссия Конгресса США по стратегической политике рекомендует инвестировать в оборону, пока у нации есть время подготовиться.

Related video

Соединенные Штаты должны подготовиться к возможным одновременным войнам с Россией и Китаем. Для этого США необходимо увеличить армию, укрепить альянсы и расширить программу модернизации ядерного оружия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление назначенной Конгрессом США двухпартийной комиссии, сделанном в четверг, 12 октября.

Доклад Комиссии по стратегической политике, которая была создана в 2022 году для оценки угроз США и рекомендаций по реформам в сфере обороны, появился на фоне напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня и других вопросов, а также обострения трений с Россией из-за ее вторжения в Украину.

Высокопоставленный чиновник, участвовавший в подготовке доклада, отказался сообщить, располагает ли США достоверными разведданными о каком-либо сотрудничестве Китая и России в области ядерного оружия.

"Мы обеспокоены… между ними может быть какая-то окончательная координация, которая приведет нас к этой конструкции двух войн одновременно", — сообщил чиновник на условиях анонимности.

Полученные результаты перевернут нынешнюю стратегию национальной безопасности США и потребуют огромного увеличения расходов на оборону при неопределенной поддержке Конгресса.

"Мы осознаем бюджетные реалии, но мы также считаем, что нация должна делать эти инвестиции", — заявили члены двухпартийной комиссии.

Доклад, представленный в четверг, противоречит позиции президента США Джо Байдена, который считает, что нынешнего ядерного арсенала Соединенных Штатов достаточно для сдерживания объединенных сил России и Китая.

"Соединенные Штаты и их союзники должны быть готовы сдержать и победить обоих противников одновременно. Международный порядок, возглавляемый США, и ценности, которые он отстаивает, находятся под угрозой со стороны авторитарных режимов Китая и России", — заявила Комиссия по стратегической политике.

В докладе комиссии, который занимает 145 страниц, также говорится, что китайская и российская угрозы станут острыми в 2027-2035 годах, поэтому "решения необходимо принимать сейчас, чтобы нация успела подготовиться".

В рекомендациях комиссии говорится, что 30-летняя программа модернизации ядерного оружия США должна быть расширена и полностью профинансирована для обновления всех боеголовок, систем запуска и сопутствующей инфраструктуры.

Также рекомендовано продлить срок службы подводных лодок с баллистическими ракетами и разместить больше тактического ядерного оружия в Азии и Европе.

Напомним, США не выдвигали Израилю условий по использованию оружия. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, ЦАХАЛ являются профессионалами своего дела, поэтому у Вашингтона нет причин не верить им в подготовке операций.

Ранее Фокус писал, что США могут уменьшить помощь Украине. По мнению аналитики, если бы США и НАТО прекратили помогать Украине, то оружия ВСУ хватило бы на несколько недель.