"Загрози стануть гострими": США готуються до одночасної війни з Росією та Китаєм — Reuters

Комісія Конгресу США зі стратегічної політики рекомендує інвестувати в оборону, поки у нації є час підготуватися.

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Сполучені Штати повинні підготуватися до можливих одночасних воєн з Росією і Китаєм. Для цього США необхідно збільшити армію, зміцнити альянси і розширити програму модернізації ядерної зброї. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву призначеної Конгресом США двопартійної комісії, зроблену в четвер, 12 жовтня.

Доповідь Комісії зі стратегічної політики, яку було створено 2022 року для оцінки загроз США та рекомендацій щодо реформ у сфері оборони, з'явилася на тлі напруженості у відносинах із Китаєм через Тайвань та інші питання, а також загострення непорозумінь із Росією через її вторгнення в Україну.

Високопоставлений чиновник, який брав участь у підготовці доповіді, відмовився повідомити, чи має у своєму розпорядженні США достовірні розвіддані про будь-яку співпрацю Китаю і Росії в галузі ядерної зброї.

"Ми стурбовані... між ними може бути якась остаточна координація, яка приведе нас до цієї конструкції двох воєн одночасно", — повідомив чиновник на умовах анонімності.

Отримані результати перевернуть нинішню стратегію національної безпеки США і потребуватимуть величезного збільшення витрат на оборону за невизначеної підтримки Конгресу.

"Ми усвідомлюємо бюджетні реалії, але ми також вважаємо, що нація повинна робити ці інвестиції", — заявили члени двопартійної комісії.

Доповідь, представлена в четвер, суперечить позиції президента США Джо Байдена, який вважає, що нинішнього ядерного арсеналу Сполучених Штатів достатньо для стримування об'єднаних сил Росії та Китаю.

"Сполучені Штати та їхні союзники мають бути готовими стримати і перемогти обох супротивників одночасно. Міжнародний порядок, очолюваний США, і цінності, які він відстоює, перебувають під загрозою з боку авторитарних режимів Китаю і Росії", — заявила Комісія зі стратегічної політики.

У доповіді комісії, яка займає 145 сторінок, також ідеться про те, що китайська і російська загрози стануть гострими у 2027-2035 роках, тому "рішення необхідно ухвалювати зараз, щоб нація встигла підготуватися".

У рекомендаціях комісії йдеться про те, що 30-річна програма модернізації ядерної зброї США має бути розширена і повністю профінансована для оновлення всіх боєголовок, систем запуску і супутньої інфраструктури.

Також рекомендовано продовжити термін служби підводних човнів із балістичними ракетами і розмістити більше тактичної ядерної зброї в Азії та Європі.

Нагадаємо, США не висували Ізраїлю умов щодо використання зброї. За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, ЦАХАЛ є професіоналами своєї справи, тому у Вашингтона немає причин не вірити їм у підготовці операцій.

Раніше Фокус писав, що США можуть зменшити допомогу Україні. На думку аналітики, якби США і НАТО припинили допомагати Україні, то зброї ЗСУ вистачило б на кілька тижнів.