"Сделают правильные вещи": США не выдвигали Израилю условий по использованию оружия (видео)

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, ЦАХАЛ являются профессионалами своего дела, поэтому у Вашингтона нет причин не верить им в подготовке операций.

Related video

Соединенные Штаты Америки не ставят условий Израилю по поводу применения американского вооружения. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 12 октября.

По его словам, вся военная помощь, которую Вашингтон предоставляет Иерусалиму, используется страной без каких-либо ограничений. В то же время в США надеются на ее надлежащее использование.

"Мы не выдвигали никаких условий о предоставлении этого оборудования. Это профессиональные военные, которых возглавляет профессиональное руководство. Мы надеемся и ожидаем, что они сделают правильные вещи в рамках своей кампании", — заявил Ллойд Остин.

Отдельно глава Пентагона отметил, что Израиль также самостоятельно принимает решения о том, как будут выглядеть их военные операции после начала войны 7 октября.

"У нас нет причин верить, что они сделают что-то по-другому", — продолжил Ллойд Остин.

Напомним, 26 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет бить ракетами ATACMS по России из-за соблюдения достигнутых договоренностей с партнерами.

28 августа в Офисе президента отметили, что партнеры Украины разрешили бить по Крыму западным оружием. Нынешняя позиция партнеров Украины кардинально отличается от той, что была год назад. При этом он уточнил, что по Курску бьют "беспилотники неустановленной природы".