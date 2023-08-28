"Можем уничтожать все российское": в ОП подтвердили, что партнеры Украины разрешили бить по Крыму

По словам советника главы ОП, нынешняя позиция партнеров Украины кардинально отличается от той, что была год назад. При этом он уточнил, что по Курску бьют "беспилотники неустановленной природы".

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры Украины достигли консенсуса относительно возможности ударов ВСУ по Крыму. Об этом он заявил в эфире Всеукраинского телемарафона.

Подоляк утверждает, что позиция партнеров изменилась. В прошлом году они категорически отрицали, если вдруг происходили какие-то атаки на позиции ВС РФ в оккупированном Крыму. Однако теперь есть полное согласие относительно этого: "Уже есть консенсус, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму".

Также политик подтвердил, что будет еще больше ударов украинских беспилотников по российской военной инфраструктуре в Крыму. Что же касается атак на территории РФ, например, в Курске, то там происходит несколько иное: "Там — беспилотники не установленной природы".

Министр обороны Германии Анналена Бербок ранее подтвердила, что Украина имеет право бить на российской территории — это законно, поскольку она защищается. При этом другие партнеры постоянно сомневались, не повлечет ли это эскалацию, напомнил представитель Офиса президента. Слыша такую позицию западных партнеров, украинские политики объясняли, что "эскалация — это именно продолжение войны".

По словам Подоляка, из недавних заявлений президента Зеленского следует, что Украина будет продолжать вести войну, чтобы одержать победу. Перечислил, что будет считаться победой: выход на границы 1991 года, смена власти в РФ (потому что с нынешней — невозможно ни о чем договориться — все нарушает), получение достаточного количество ресурсов. Последний пункт — достаточное количество ресурсов — партнеры Украине предоставят, уверен политик.

Между тем в Twitter Михаил Подоляк отметил, что западным партнерам нужно принимать решения быстрее. ВСУ сейчас выполняют сверхтяжелые задачи, при этом не имея достаточно опыта и оружия. Пока принимаются политические решения, враг возвел мощную линию обороны, которую приходится преодолевать.

"Мы ежедневно продвигаемся вперед, оттесняя россиян и освобождая свою территорию. Другой вопрос — почему российские линии обороны вообще стали возможными? Это касается скорости принятия политических решений нашими партнерами. Время имеет значение. Поэтому давайте выучим этот урок", — заявил советник председателя ОП.

Напоминаем, западные аналитики предположили, что украинские политики могут готовить почву для потенциальных мирных переговоров. В частности, об этом свидетельствуют определенные шаги для проведения выборов в 2024 году во время военного положения.

Между тем в Крыму активизировались атаки украинских беспилотников и даже диверсионных групп. Например, подразделение ГУР Минобороны совершило рейд на мыс Тарханкут, уничтожив при этом около 300 оккупантов. Тогда же состоялась атака на военную базу ВС РФ возле Симферополя: оккупанты, похоже, нападения совсем не ждали.