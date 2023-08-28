"Операция Top Gun": ССО атаковали бригаду Черноморского флота в Крыму дронами-камикадзе (фото)

Сложность проведения операции заключалась в особенностях рельефа местности, но дроны ВСУ справились с поставленной задачей. В результате атаки оккупанты понесли потери среди личного состава.

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В Перевальном в оккупированном Крыму российским оккупантам пришлось не сладко. На их позиции прилетели украинские дроны. Об этом сообщают в пресс-службе Сил специальных операций.

"Операция Top Gun. ССО Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ. Во время атаки было применено несколько ударных БПЛА, которые нанесли поражение по месту дислокации указанного подразделения противника в Перевальном в Крыму", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате операции есть погибшие и раненые оккупанты.

Сложность проведения операции заключалась в особенностях рельефа местности в Крыму, но несмотря на это украинские дроны удачно преодолели маршрут и дошли до целей.

Напомним, что партизаны ликвидировали военные патрули ВС РФ в Луганске. Представители сообщества "АТЕШ" утверждают, что после успешной операции некоторых российских солдат "не могут найти".

Ранее сообщалось, что российские военные блогеры обеспокоены продвижением ВСУ на Запорожском направлении и прорывом линии обороны оккупантов. Силы обороны, сообщают они, прошли Роботино и вышли на первую линию обороны Суровикина по полям между Новопрокоповкой и Вербовым.