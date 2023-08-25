В Крыму "прилетело" по базе 126-й гвардейской бригады ЧФ: есть погибшие и раненые, — соцсети

Местные жители утверждают, что как минимум один прилет зафиксирован в селе Перевальное, где дислоцируется личный состав противника. Трое российских солдат погибли.

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На территории временно оккупированного полуострова Крым снова прозвучали взрывы. Предварительно была обстреляна часть российских оккупантов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы 25 августа.

Речь идет о селе Перевальное Симферопольского района, где и был зафиксирован "прилет". Отмечается, что именно там дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны Черноморского флота РФ.

Местный житель поделился, что минимум три человека погибло и очень много раненых после этого привезли в местных госпиталь на улице Горького.

Информация требует официального подтверждения. Местные "власти" пока что никак не комментировали инцидент. Больше подробностей о взрывах в селе Перевальное не прозвучало.

В Крыму снова прозвучали громкие взрывы Фото: DeepStateMAP

Атаки БПЛА по Крыму: подробности

В последнее время участились сообщения о взрывах на территории временно оккупированного полуострова. В ночь на 25 августа в Минобороны Российской Федерации заявили о том, что якобы 42 украинских дрона атаковали Крым.

"Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", — говорится в сообщении.

Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев перед этим сообщал о якобы перехваченном БПЛА возле мыса Херсонес. Он отметил, что на место сразу же прибыли экстренные службы, но они не зафиксировали якобы повреждений.

Напомним, 24 августа глава ГУР Кирилл Буданов спрогнозировал проведение наземной операции в Крыму. По его словам, у Украины нет другого пути кроме возвращения территорий и установления полного контроля над полуостровом.