42 украинских дрона атаковали Крым, в городах прогремели взрывы, — Минобороны РФ (видео)

В ведомстве страны-агрессора заявили, что 9 дронов были поражены огнем, а 33 беспилотника "приземлили" с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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В Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 25 августа силы ПВО оккупантов над Крымом уничтожили 42 украинских дрона. Об этом ведомство написало в официальном Telegram.

"Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", — сказано в сообщении.

Отметим, что ранее об уничтожении дронов писал оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, один дрон был сбит в районе мыса Херсонес над морем.

БПЛА над Крымом

"Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры", — отметил он.

Также местный Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал о том, что жители оккупированного Крыма слышали звуки полета дронов в небе. Так, БПЛА были зафиксированы как над Севастополем, так и над Симферополем. Также их слышали в Бахчисарайском районе.

БПЛА над Крымом

"Бахчисарайский район, село Береговое. Пролетело по меньшей мере 17 БПЛА с 02:00 до 03:10, сообщают наши подписчики", — говорится в сообщении.

Также на канале сообщили о взрывах в районе Симферополя, у селя Красновка. Рядом расположена одна из воинских частей ВС РФ. Позже отметили, что обломки ракеты или дрона повредили жилой дом.

БПЛА над Крымом

Напомним, что 24 августа бывший офицер Службы безопасности Украины, а ныне советник комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке Иван Ступак рассказал, что нужно для успешных операций спецназа ВСУ в Крыму. Многие системы обороны ВС РФ сосредоточены на мысе Тарханкут, который являет собой естественную оборонительную позицию для Севастопольской бухты и штаб-квартиры российского Черноморского флота.

Напомним, что 23 августа в ГУР сообщили, что в оккупированном Крыму в районе Оленевки был уничтожен российский комплекс С-400 "Триумф". Разведка отмечает, что взрыв произошел на позиции, где ракетный комплекс был загружен ракетами. Это привело к тому, что помимо самой установки, также были уничтожены ракеты и личный состав.