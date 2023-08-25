"Мы только начинаем": эксперт рассказал, что нужно для успешных операций спецназа ВСУ в Крыму

По словам бывшего офицера СБУ Ивана Ступака, для украинских спецназовцев заманчивыми целями будут военные корабли, самолеты и суда снабжения россиян.

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Оккупированный Крым сейчас нельзя назвать безопасным местом. Об этом заявил бывший офицер Службы безопасности Украины, а ныне советник комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке Иван Ступак изданию Newsweek.

По его словам, прошедшая неделя была "потрясающей". Речь идет об ударах по российским комплексам вооружения возле Севастополя. Многие системы ВС РФ сосредоточены на мысе Тарханкут, который являет собой естественную оборонительную позицию для Севастопольской бухты и штаб-квартиры российского Черноморского флота.

Ступак сказал, что на мысе находится ряд различных радиолокационных систем, а также систем дальнего действия, средней дальности, зенитных комплексов таких как С-400 и С-300. Он отметил, что этот район является "очень сильным" местом для ВС РФ, что очень затрудняет украинскому спецназу проводить операции у Севастополя.

"Я считаю, что со вчерашнего дня и сегодня у нашего спецназа появилось больше возможностей для проведения более успешных операций в Севастопольской гавани", — сказал Ступак.

Он сказал, что для украинских спецназовцев заманчивыми целями будут военные корабли, самолеты и суда снабжения россиян.

"Мы только начинаем. Все впереди", — отметил Ступак.

Журналист Юрий Бутусов 24 августа заявил, что установку С-400 и радар "Подлет" ВС РФ в Крыму уничтожили с помощью "Нептуна". По его словам, ракета была запрограммирована на специальный маршрут и характеристики полета, которые позволили ей обойти российские системы наблюдения.

Напомним, что 23 августа в ГУР сообщили, что в оккупированном Крыму в районе Оленевки был уничтожен российский комплекс С-400 "Триумф". Разведка отмечает, что взрыв произошел на позиции, где ракетный комплекс был загружен ракетами. Это привело к тому, что помимо самой установки, также были уничтожены ракеты и личный состав.