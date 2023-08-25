"Ми тільки починаємо": експерт розповів, що потрібно для успішних операцій спецназу ЗСУ в Криму

За словами колишнього офіцера СБУ Івана Ступака, для українських спецпризначенців привабливими цілями будуть військові кораблі, літаки і судна постачання росіян.

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Окупований Крим зараз не можна назвати безпечним місцем. Про це заявив колишній офіцер Служби безпеки України, а нині радник комітету українського парламенту з національної безпеки, оборони та розвідки Іван Ступак виданню Newsweek.

За його словами, минулий тиждень був "приголомшливим". Йдеться про удари по російських комплексах озброєння біля Севастополя. Багато систем ЗС РФ зосереджені на мисі Тарханкут, який являє собою природну оборонну позицію для Севастопольської бухти і штаб-квартири російського Чорноморського флоту .

Ступак сказав, що на мисі розташована низка різних радіолокаційних систем, а також систем дальньої дії, середньої дальності, зенітних комплексів, таких як С-400 і С-300. Він зазначив, що цей район є "дуже сильним" місцем для ЗС РФ, що дуже ускладнює українському спецназу проводити операції біля Севастополя.

"Я вважаю, що з учорашнього дня і сьогодні у нашого спецназу з'явилося більше можливостей для проведення більш успішних операцій у Севастопольській гавані", — сказав Ступак.

Він сказав, що для українських спецпризначенців привабливими цілями будуть військові кораблі, літаки і судна постачання росіян.

"Ми тільки починаємо. Усе попереду", — зазначив Ступак.

Журналіст Юрій Бутусов 24 серпня заявив, що установку С-400 і радар "Подлет" ЗС РФ у Криму знищили за допомогою "Нептуна". За його словами, ракета була запрограмована на спеціальний маршрут і характеристики польоту, які дозволили їй обійти російські системи спостереження.

Нагадаємо, що 23 серпня в ГУР повідомили, що в окупованому Криму в районі Оленівки було знищено російський комплекс С-400 "Тріумф". Розвідка зазначає, що вибух стався на позиції, де ракетний комплекс був завантажений ракетами. Це призвело до того, що крім самої установки, також було знищено ракети та особовий склад.