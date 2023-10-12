Два фронта: где Украине искать боеприпасы, если война в Израиле растянется на годы

ЦАХАЛ постоянно нужны ракеты к "Железному куполу", а наземная операция в Секторе Газа породит неожиданный спрос на артиллерийские снаряды калибра 155-мм и другое вооружение. Штаты рискуют оказаться в уязвимом положении, если будут поддерживать две больших войны. Украине нужно помогать оружием и вливать деньги на социальные и гуманитарные расходы.

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В Пентагоне серьезно обеспокоены увеличением запасов боеприпасов для поддержки Украины и Израиля. Две интенсивные войны требуют огромное количество снарядов.

Израиль просит высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты к системе ПВО "Железный купол". Если ЦАХАЛ начнет наземное вторжение в Сектор Газа, появится новый и совершенно неожиданный спрос на 155-мм артиллерийские боеприпасы и другое вооружение. США и их союзники уже истощили запасы более чем за 18 месяцев боевых действий в Украине, утверждают представители Минобороны США.

У Израиля имеется своя мощная промышленная база, страна производит большой объем передовых вооружений. Длительная наземная кампания быстро истощит все запасы, заявили оборонные чиновники.

Объединенный штаб Пентагона и логистическое командование работают круглосуточно после начала войны боевиков ХАМАС с Израилем. Пентагон старается определить долгосрочные потребности Израиля в боеприпасах и найти способы их быстрой переброски, указывают авторы материала.

Война в Украине и в Израиле. Справятся ли США с двумя конфликтами?

Штаты могут оказаться в уязвимом положении, если будут поддерживать две больших войны одновременно. Вашингтону надо помогать Украине не только оружием, но и деньгами на социальную и гуманитарную сферы.

"Многое зависит от долгосрочной военной стратегии. Сейчас видно, что США стремится поддерживать оба конфликта. Такие планы могут быть успешными и об этом говорит общественное мнение США. Республиканцы поддерживают больше Израиль. Неслучайно госсекретарь США Энтони Блинкен отправился на Ближний Восток", — сказал Фокусу директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Ведя войны в Израиле и Украине, Россия, Иран и Китай ведут политическую игру, цель которой подорвать союз стран Запада, полагает эксперт.

Стоит отметить, что республиканцы в Палате представителей Конгресса не поддержали идею Белого дома связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израилю. Телеканал NBC со ссылкой на представителей партии сообщал, что конгрессмен Майкл Берджесс от штата Техас выступил за первоочередную помочь Израилю в войне с ХАМАС. После этого, по его мнению, можно переходить к обсуждению помощи Киеву.

А республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин считает, что помощь Израилю и Украине — это разные проблемы. Грин отказалась голосовать за предоставление Киеву военной поддержки.

Затяжная война в Израиле. Где Украине искать боеприпасы?

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США 9 октября в разговоре с CNN заявил о контактах с американскими производителями оружия для ускорения выполнения существующих израильских заказов на военную технику. Еще несколько дней назад эту потребность считали не столь срочной.

"Мы можем сделать и то, и другое, и мы это сделаем [профинансируем две войны, — ред.]. Мы собираемся сделать все, чтобы помочь нашим союзникам и защитим наши интересы", — ответил журналистам глава Пентагона Ллойд Остин на вопрос, могут ли США поддержать Израиль и Украину в военном плане.

Внезапное начало боевых действий в Секторе Газе ставит Израиль в центр внимания, встречи по данному вопросу уже называют "самой важной контактной группой", говорят американские чиновники.

В 2014 году премьер-министр Биньямин Нетаньяху срочно запрашивал у США боеприпасы для танков и другой техники, его запрос тут же одобрил экс-президент Барак Обама. Но сейчас резервный запас Штатов не так велик, как раньше. В начале этого года США вывезли сотни тысяч боеприпасов из резервов в Израиле для помощи Украине, сообщил CNN.

По мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитана 1 ранга в запасе Павла Лакийчука, пока неизвестно, сколько продлится горячая фаза войны Израиля с ХАМАС. Если все закончится за месяцы или недели, Украина не почувствует разницы в военных поставках. При затяжной войне в Израиле и вовлечении в нее большего числа игроков, будет уже тяжело.

"Запад наращивает количество боеприпасов, но украинская армия чувствует их недостаток. Если будут бои вокруг Израиля, военные потребности у ЦАХАЛ изменятся. Но не думаю, что Штаты их не закроют", — пояснил он.

По оценкам эксперта, размеры фронта в Израиле и Газе намного меньше, чем в Украине.

"Север Израиля с боевиками ливанской "Хезболлы", район Голанских высот и Сектор Газа — все территории не превышают по размеру одно Лимано-Купянское направление. Масштабы на Ближнем Востоке совсем другие, использование сил разное. Когда американские военные говорят, что потребности и формы помощи не пересекаются, они не далеки от истины", — добавил Лакийчук.

Стоит подчеркнуть, что представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 11 октября заявил об исчерпании возможностей для поддержки Украины и Израиля текущими ассигнованиями.

"Благодаря существующим ассигнованиям и существующим полномочиям у нас все в порядке. Но это не будет длиться вечно. Я думаю, что в ближайшем будущем, прямо сейчас, мы можем продолжать поддерживать – с властями в тех ассигнованиях, которые у нас есть – Израиль и Украину. Но вы знаете, у нас определенно заканчивается взлетно-посадочная полоса", — указал он.

Напомним, в НАТО рассчитывают на неспособность России пойти в масштабное наступление до конца текущего года. По мнению западных аналитиков, Москва не в состоянии производить нужное число боеприпасов и оружия.

Фокус ранее писал про объединение пакетов военной помощи для Израиля и Украины. Такой шаг может повысить шансы Киева на возобновление финансовой поддержки Штатов.