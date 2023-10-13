"НАТО не вплутається у війну": у США повідомили, чи зможуть допомагати Україні та Ізраїлю одночасно

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Штати непохитні в підтримці Києва і права України захищати суверенітет. Також в Америці приголомшені масштабними звірствами, які здійснює ХАМАС в Ізраїлі.

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У Сполучених Штатів є ресурси для того, щоб підтримувати Україну та Ізраїль одночасно. Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє сайт Міноборони США.

"Сполучені Штати можуть гуляти й жувати жуйку одночасно", — заявив Остін.

За його словами, США приголомшені тими масштабними звірствами, які вчиняють терористи ХАМАСу на території Ізраїлю.

"Наші серця співчувають усім тим, чиї близькі були вбиті, поранені або взяті в заручники", — сказав він.

Остін зазначив, що країни НАТО надають вирішальну підтримку Україні в боротьбі проти агресії РФ, однак належить ще багато чого зробити. Однак Альянс не буде відкрито вступати у війну.

"Дозвольте мені прояснити: НАТО — це оборонний альянс. Ми не будемо втягнуті в незаконну війну, обрану (президентом РФ Володимиром — ред.) Путіним, але ми будемо відстоювати право України на самооборону", — сказав глава Пентагону.

За його словами, Сполучені Штати непохитні в підтримці Києва і праві України захищати свій суверенітет.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що США готуються до одночасної війни з Росією і Китаєм. Комісія Конгресу США зі стратегічної політики рекомендує інвестувати в оборону, поки у нації є час підготуватися. Доповідь Комісії зі стратегічної політики, яку було створено 2022 року для оцінки загроз США та рекомендацій щодо реформ у сфері оборони, з'явилася на тлі напруженості у відносинах із Китаєм через Тайвань та інші питання, а також загострення непорозумінь із Росією через її вторгнення в Україну.