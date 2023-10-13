Нападение ХАМАС: у боевиков были подробные карты военных объектов Израиля, — СМИ (видео)

У некоторых боевиков были тактические руководства, в которых отмечались уязвимости бронетехники ЦАХАЛа. Инструкции указывают на то, что нападению предшествовала серьезная подготовка.

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У боевиков ХАМАС во время нападения на израильтян 7 октября были подробные карты расположений городов и военных баз Армии обороны Израиля, а также план действий во время захвата кибуца. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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В распоряжении журналистов оказались документы, обнаруженные на местах, подвергшихся атакам. Документы были среди вещей убитых хамасовцев. Более того, у некоторых боевиков были тактические руководства, в которых отмечались уязвимости бронетехники израильской армии. Все инструкции — на арабском и указывают на то, что нападению предшествовала серьезная подготовка, планирование и сбор разведданных.

В одном из документов, датируемом 15 июня с грифом "совершенно секретно", есть план проникновения в кибуц Мефальсим. Сообщается, что напасть должны были две группы боевиков, состоящих из пяти человек с командиром.

Документ насчитывает 14 страниц, в т.ч. карты и аэрофотоснимки кибуца. В плане отмечается, что боевики должны были взять заложников, чтобы вести переговоры.

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"Солдаты спасли около 250 жителей. Нейтрализовали более 60 террористов и задержали 26, в том числе Мухаммада Абу Аали, командира южного морского дивизиона ХАМАС", — говорится в публикации.

Напомним, что бывший глава MI6 назвал причиной провала разведки Израиля недостаток воображения.

Также сообщалось, что близкие оплакивают ирландского "ангела", которая погибла от рук боевиков ХАМАС.