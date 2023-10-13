Напад ХАМАС: у бойовиків були докладні карти військових об'єктів Ізраїлю, — ЗМІ (відео)

У деяких бойовиків були тактичні інструкції, в яких зазначалися вразливості бронетехніки ЦАХАЛу. Інструкції вказують на те, що нападу передувала серйозна підготовка.

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У бойовиків ХАМАС під час нападу на ізраїльтян 7 жовтня були докладні карти розташування міст і військових баз Армії оборони Ізраїлю, а також план дій під час захоплення кібуцу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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У розпорядженні журналістів опинилися документи, виявлені на місцях, що зазнали атак. Документи були серед речей убитих хамасівців. Ба більше, у деяких бойовиків були тактичні інструкції, в яких зазначалися вразливості бронетехніки ізраїльської армії. Усі інструкції — арабською і вказують на те, що нападу передувала серйозна підготовка, планування і збір розвідданих.

В одному з документів, датованому 15 червня з грифом "цілком таємно", є план проникнення в кібуц Мефальсім. Повідомляється, що напасти мали дві групи бойовиків, які складалися з п'яти осіб із командиром.

Документ налічує 14 сторінок, у т.ч. карти й аерофотознімки кібуца. У плані зазначено, що бойовики мали взяти заручників, щоб вести переговори.

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"Солдати врятували близько 250 мешканців. Нейтралізували понад 60 терористів та затримали 26, зокрема Мухаммада Абу Аалі, командира південного морського дивізіону ХАМАС", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, що колишній глава MI6 назвав причиною провалу розвідки Ізраїлю брак уяви.

Також повідомлялося, що близькі оплакують ірландського "ангела", яка загинула від рук бойовиків ХАМАС.