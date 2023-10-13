Війна в Ізраїлі: жертвами ХАМАС стали громадяни 23 країн, — The Washington Post

Журналісти зібрали інформацію про громадян іноземних держав, які стали жертвами нападу терористичного угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю.

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Серед тисяч людей, які були вбиті, поранені або взяті в заручники в Ізраїлі та секторі Газа останніми днями, є іноземні громадяни та особи з подвійним громадянством понад двох десятків країн. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Уряди всього світу засудили насильство і закликали звільнити своїх громадян і всіх заручників. Представник ЦАХАЛу, підполковник Джонатан Конрікус заявив, що кількість іноземних жертв свідчить про те, що "це не виклик не тільки Ізраїлю, а й іншим вільним країнам світу".

Журналісти зібрали інформацію про іноземців, які стали жертвами війни між Ізраїлем і Газою:

Україна — двоє загиблих, 9 поранених, 6 зниклих безвісти.

США — 25 убитих, 17 зниклих безвісти.

Канада — троє вбитих, троє зниклих безвісти.

Франція — 12 загиблих, 17 зниклих безвісти.

Британія — імовірно 17 убитих або викрадених британців.

Ірландія — одна дівчина вважається зниклою безвісти.

Німеччина — "багато німецьких громадян", повідомив Щольц, не уточнивши цифри.

Австрія — троє зниклих безвісти.

Мексика — двоє людей імовірно взяті в заручники.

Китай — троє вбитих, кілька поранених, 2 людини зникли безвісти.

Бразилія — двоє вбитих, одна людина зникла безвісти.

Італія — подружня пара зникла безвісти.

Таїланд — 20 убитих, 14 тайців, ймовірно, узяті в заручники.

Танзанія — двоє зниклих.

Непал — 10 убитих, 4 поранені, один зниклий безвісти.

Перу — двоє вбитих, один зниклий.

Філіппіни — троє вбитих, троє зникли безвісти.

Аргентина — 7 убитих, 15 зниклих безвісти.

Парагвай — двоє людей зникли безвісти.

Колумбія — одну людину вбито, одна зникла безвісти.

Камбоджа — одну людину вбито.

Шрі-Ланка — двоє зникли безвісти.

Росія — 4 людини загинули, 6 зникли безвісти.

Нагадаємо, в ОП назвали аргументи, чому РФ причетна до нападу на Ізраїль. За словами Михайла Подоляка, ХАМАС використовував ті самі методи, з якими свого часу російські окупанти вторглися в Україну.

Раніше Фокус писав, що десятки винищувачів вдарили по 70 об'єктах ХАМАС у секторі Газа. У прес-службі Армії оборони Ізраїлю заявили, що також було завдано удару по військовій інфраструктурі, яку використовує терористична організація "Ісламський джихад".