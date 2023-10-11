Війна в Ізраїлі: десятки винищувачів ударили по 70 об'єктах ХАМАСу в секторі Гази, — ЦАХАЛ

У пресслужбі Армії оборони Ізраїлю заявили, що також було завдано удару по військовій інфраструктурі, яку використовує терористична організація "Ісламський джихад".

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У ніч на 11 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 70 об'єктах терористичного угруповання ХАМАС у секторі Газа. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що ЦАХАЛ підняв у повітря десятки винищувачів, щоб вони вдарили по цілях у районі в районі Дарадж-Туффа.

"Район Дарадж-Туффа використовується як центр терору організації ХАМАС, звідки відбувається велика кількість терористичних атак проти Ізраїлю", — йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляється, було завдано удару по військовій інфраструктурі, яку використовує терористична організація "Ісламський джихад".

"ЦАХАЛ продовжить діяти проти терористичної інфраструктури ХАМАС, яка спрямовує терор проти Ізраїлю", — зазначили в Армії оборони Ізраїлю.

Також у мережі з'являються кадри з вибухами в секторі Газа.

ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по сектору Гази

Нагадаємо, що ввечері 10 жовтня Ізраїль атакували ракетами з території Сирії. За даними пресслужби Армії оборони Ізраїлю, пуски були спрямовані на Ізраїль і після перетину кордону частина з них впали на відкритій місцевості.

Також головний редактор Defense Express Олег Катков назвав російську зброю, яку отримав ХАМАС. За даними експерта, у розпорядженні ХАМАС також є зброя з Ірану. При цьому він зазначив, що подібне озброєння Тегеран міг отримати від Росії у вигляді готових знарядь або технологій.