Война в Израиле: десятки истребителей ударили по 70 объектам ХАМАСа в секторе Газа, — ЦАХАЛ

В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что также был нанесен удар по военной инфраструктуре, используемой террористической организацией "Исламский джихад".

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В ночь на 11 октября истребители ЦАХАЛа нанесли удары по 70 объектам террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что ЦАХАЛ поднял в воздух десятки истребителей, чтобы они ударили по целям в районе в районе Дарадж-Туффа.

"Район Дарадж-Туффа используется как центр террора организации ХАМАС, откуда совершается большое количество террористических атак против Израиля", — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, был нанесен удар по военной инфраструктуре, используемой террористической организацией "Исламский джихад".

"ЦАХАЛ продолжит действовать против террористической инфраструктуры ХАМАС, которая направляет террор против Израиля", — отметили в Армии обороны Израиля.

Также в сети появляются кадры со взрывами в секторе Газа.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа

Напомним, что вечером 10 октября Израиль атакован ракетами с территории Сирии. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, пуски были направлены на Израиль и после пересечения границы часть из них упали на открытой местности.

Также главный редактор Defense Express Олег Катков назвал российское оружие, которое получил ХАМАС. По данным эксперта, в распоряжении ХАМАС также есть оружие из Ирана. При этом он отметил, что подобное вооружение Тегеран мог получить от России в виде готовых орудий или технологий.