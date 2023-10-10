"В РФ этим хвастались": эксперт назвал российское оружие, которое получил ХАМАС (видео)

По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, оружие, которое было замечено у ХАМАС, уже не выглядит собранным в подпольных цехах. Эксперт полагает, что боевикам помогает РФ или Иран.

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Российская Федерация передала боевикам ХАМАС свои противотанковые ракетные комплексы "Корнет". Об этом сказал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспресо" 10 октября.

"То, что их РФ в ХАМАС к другим боевикам попадали такие вещи, как противотанковые ракетные комплексы "Корнет" — это всем известно. Там даже в РФ этим хвастались", — отметил Олег Катков.

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По данным эксперта, в распоряжении ХАМАС также есть оружие из Ирана. При этом он отметил, что подобное вооружение Тегеран мог получить от России в виде готовых орудий или технологий.

Олег Катков указал на то, что ХАМАС в первый день своей атаки запустил по Израилю более 2000 ракет, которые не были изготовлены кустарным способом, а являются продуктом массового серийного производства.

Кроме того, террористы показали свои средства противовоздушной обороны. По словам эксперта, эти системы "нестандартные", однако они уже не выглядят так, как будто собраны в подпольном цеху.

По мнению Олега Каткова, такое оружие боевики не смогли создать без помощи Ирана или России. Он также отметил, что для использования некоторых систем, замеченных у террористов, требуется специальное обучение.

РФ могла передать террористам ХАМАС оружие

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия входит в число стран, которые, по его мнению, стоят за атаками, совершаемыми террористической организацией ХАМАС на Израиль.

Ранее, 9 октября, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что в обучении боевиков ХАМАС принимали участие инструкторы из Российской Федерации.