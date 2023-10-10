"Оказывают поддержку": Россия стоит за атакой ХАМАС на Израиль, — Зеленский

По словам главы государства, РФ публично поддерживает боевиков, напавших на Израиль.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия входит в число стран, которые, по его мнению, стоят за атаками, совершаемыми террористической организацией ХАМАС на Израиль. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Бухаресте.

Согласно его высказыванию, Россия может быть одной из стран, которые оказывали поддержку ХАМАСу и связаны с "подобными шагами".

"Я думаю, что ответ прост, тот кто их поддерживает публично, оружием. Не один день, долгое время. Можно увидеть, кто дает соответствующие сигналы, даже в социальных сетях", — сказал Зеленский.

Напомним, в кибуце Кфар Аза родители спрятали детей в убежище, а сами решили взять в руки оружие и дать бой террористам ХАМАС. Израильтяне ликвидировали семь боевиков. Супруги погибли в бою, но смогли защитить детей, которые сейчас в безопасности.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности обсудить перемирие с Израилем. Заявление прозвучало на фоне подготовки Израиля к проведению наземной операции в секторе Газа после того, как боевики прорвали границу.

Напомним также, В Израиле ввели "пункт 40 Алеф" — официальное объявление войны. Последний раз этот пункт был применен в 1973 году, когда началась "Война Судного дня".