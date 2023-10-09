Убили 7 боевиков: в Израиле пара спрятала детей и вступила в бой с террористами ХАМАСа (фото)

Адар и Итай Бердичевские спрятали 10-месячных детей-близнецов в убежище, взяли в руки оружие и начали отстреливаться от террористов. Пара погибла, но спасла жизни десятков людей.

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В кибуце Кфар Аза родители спрятали детей в убежище, а сами решили взять в руки оружие и дать бой террористам ХАМАСа. Об этом у себя в Facebook сообщил Почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков.

Он сообщил, что Адар и Итай Бердичевские спрятали 10-месячных детей-близнецов в убежище, а сами остались в доме ждать террористов. Оба родителя служили в ЦАХАЛе, дома у них было оружие. Пара решила отстреливаться от боевиков.

"Адар и Итай погибли. На пороге дома лежали трупы 7 террористов. Малыши 13 часов были одни в комнате", — написал Вишняков.

По его словам, сейчас дети находятся в безопасности. Их нашли брат Итая и отец Адар. Погибшая пара смогла спасти десятки людей, однако не успела добраться до своих близких.

Адар и Итай Бердичевские Фото: Олег Вишняков/Facebook

Кфар Аза на карте Фото: Google Maps

Напомним, что офицер ЦАХАЛа анонсировал ответ со стороны Израиля. По словам Арие Зайдена, крайний раз такое напряжение чувствовалось в 2006 году, во время второй ливанской войны. Будущие шаги будут зависеть от поставленных правительством задач.

Также сообщалось, что в ХАМАСе заявили о готовности обсудить перемирие с Израилем. Заявление прозвучало на фоне подготовки Израиля к проведению наземной операции в секторе Газа после того, как боевики прорвали границу.