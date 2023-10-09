В ХАМАС заявили о готовности обсудить перемирие с Израилем, — СМИ

Заявление представителя ХАМАС прозвучало на фоне подготовки израильских военных к проведению наземной операции в секторе Газа.

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Официальный представитель ХАМАС сообщил о готовности обсудить потенциальное перемирие с Израилем. Об этом пишет The Sun 9 сентября.

Как отмечают журналисты, это заявление прозвучало на фоне подготовки Израиля к проведению наземную операцию в секторе Газа после того, как боевики ХАМАС прорвали границу.

Сообщатся, что Израиль собрал 300 000 резервистов, чтобы нанесли ответный удар в течение "следующих 48 часов".

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Известно о более 1200 убитых в Израиле и секторе Газа. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), по меньшей мере 100 израильтян были взяты в заложники боевиками ХАМАС.

При этом в ХАМАС объявили о намерении казнить одного пленного израильского солдата за каждый дом в секторе Газа, подвергшийся бомбардировке без предупреждения.

Напомним, 9 октября подполковник ЦАХАЛ Арие Зайден заявил, что ХАМАС в скором времени будет сильно удивлен тому, какой ответ подготовила армия Израиля на атаку со стороны сектора Газа. По его словам, введенный пункт "40 Алеф", который обозначает полноценное состояние войны в Израиле, говорит о полной свободе действий для ЦАХАЛ.

Мы также сообщали, что 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о введении полной блокады сектора Газа. Он отметил, что там не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива.