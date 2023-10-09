"Нет электричеству, нет еде, нет воде": Израиль вводит полную блокаду Сектора Газа

Глава израильского Минобороны Йоав Галлант сравнил палестинских террористов с "человекоподобными животными", с которыми будут поступать соответственно.

Related video

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Израиль вводит полную блокаду Сектора Газы. По его словам, на этой территории не будет ни воды, ни еды, ни электричества, передает издание Times of Israel.

Глава оборонного ведомства отметил, что полная блокада Газы связана с борьбой против террористической группировки ХАМАС.

"Я отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Там не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива, все закрыто", — заявил Галлант после оценки ситуации в Южном командовании ЦАХАЛа в Беэр-Шеве.

При этом Галлант сравнил палестинских боевиков с животными, с которыми израильские военные, по его словам, намерены поступать так, как они этого заслуживают.

"Мы боремся с человекоподобными животными и действуем соответственно", — добавил он.

Проблемы с медициной

Тем временем медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) уже бьет тревогу и говорит о тяжелой ситуации в Секторе Газа. Как сообщила британская газета The Guardian, из-за большого количества пострадавших MSF провела несколько операций в больнице "Аль-Авда" и собирается отправить медицинские материалы в министерство здравоохранения Газы.

"Медицинские учреждения нуждаются в этом оборудовании из-за большого количества раненых пациентов. Больницы переполнены пострадавшими, ощущается нехватка лекарств и расходных материалов, не хватает топлива для генераторов", — заявил заместитель координатора MSF в Газе Айман Аль-Джаруша.

По его словам, еще одна проблема — работа карет скорой помощи, так как их использование ограничено из-за постоянных авиаударов.

Количество жертв

По данным Минздрава Израиля, по состоянию на 8 утра 9 октября в результате боевых действий на территории страны погибли примерно 700 человек, еще 2382 человека получили ранения различной степени тяжести.

По данным палестинского Минздрава, которые цитируют арабские СМИ, число людей, погибших в секторе Газа, составляет 493 человека, включая 20 детей, и около 2800 человек получили ранения.

Важно

Внезапная атака ХАМАСа: почему спецслужбы Израиля "прозевали" подготовку боевиков, — NYT

Напомним, представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари 9 октября заявил, что израильские военные полностью вернули контроль над всей территорией страны, которую ранее захватили палестинские боевики ХАМАС. Вместе с тем он не исключил, что некоторые террористы все еще могут скрываться на израильской территории.