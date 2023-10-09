Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Сектором Газа, — ЦАХАЛ

Израиль уже мобилизовал 300 тысяч резервистов для противодействия террористам из Газы. Война Силами обороны с незаконными группировками "запланирована как последняя".

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Армия Израиля полностью вернула контроль над всей территорией страны, которую ранее захватили боевики ХАМАС. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

По его словам, ни в одном из городов боевых действий пока нет. Израиль также уже мобилизовал 300 тысяч резервистов.

"Армия Израиля вернула контроль над всей территорией страны, которую ранее захватили боевики ХАМАС", — сообщил он.

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Он не исключил, что террористы могут скрываться на израильской территории. Хагари заверил, что война с незаконными группировками из Газы "запланирована как последняя".

Авиация Сил обороны Израиля утром 9 октября нанесли удары, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". ЦАХАЛ поразил несколько командных пунктов, здание, в котором проживали боевики ХАМАС, командный центр. Он использовался высокопоставленным чиновником военно-морских сил. Любые объекты, которые использовались террористами, были уничтожены.

Война в Израиле — хронология события

Исламские боевики ХАМАС из Сектора Газа 7 октября нанесли ракетные удары и начали наземное вторжение в Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила военное положение и начала операцию "Железные мечи".

7 октября премьер Израиля призвал мирных жителей срочно покинуть Сектор Газа и пообещал превратить локации в руины. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ будет действовать на полную мощность и снесет все объекты террористической группировки ХАМАС.

8 октября Израиль официально объявил войну и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применяли со времен "Войны Судного дня". В тот же день в офисе премьер-министра Израиля сообщили, что боевики ХАМАС убили более 600 человек, ранили более двух тысяч, еще более сотни — были похищены.

Фокус ранее подробно расписал, какие страны выступили в поддержку Израиля, а какие — на стороне ХАМАС. Украина заявила о праве Израиля защищать себя и свой народ.