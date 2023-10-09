Внезапная атака ХАМАСа: почему спецслужбы Израиля "прозевали" подготовку боевиков, — NYT

Обозреватели задаются вопросом, как исламистам удалось "за глазами" израильских спецслужб создать такой большой арсенал ракет, которые в результате перегрузили систему ПРО "Железный купол".

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Группировке ХАМАС во время нападения на израильские города 7 октября удалось достичь полной тактической неожиданности, так как ни одна из спецслужб Израиля не имела конкретного предупреждения о том, что палестинцы готовят масштабное нападение. Такое мнение высказали американские и израильские официальные лица, пишут журналисты The New York Times.

В публикации приводят данные представителя израильских спецслужб, который сообщил, что разведка не имела конкретного предупреждения о том, что ХАМАС готовит сложное нападение, требующее скоординированных ударов с суши, воздуха и моря.

Хотя это нападение удивило и многие западные спецслужбы, они не отслеживают деятельность палестинцев так тщательно, как это делают Израиль и Египет.

Относительный успех боевиков удивил и американских специалистов, ведь за многие годы Израиль создал мощную систему оповещения, включая сеть электронных датчиков, прослушивающих устройств и осведомителей.

"Внезапная атака ХАМАС в субботу представляла собой не менее ошеломляющий провал израильской разведки, включавший в себя отсутствие предупреждения, перегруженную противоракетную оборону и медленную реакцию явно неподготовленных вооруженных сил", — пишут американские обозреватели.

Вопросы без ответов

Авторы материала задаются вопросами.

Почему израильская система противоракетной обороны "Железный купол" оказалась не в состоянии справиться со шквалом недорогих, но смертоносных ракет в момент начала атаки?

Как ХАМАСу удалось создать такой большой арсенал ракет и снарядов без того, "за глазами" израильской разведки?

Не слишком ли Израиль сосредоточился на угрозах со стороны "Хезболлы" и Западного берега реки Иордан, вместо того чтобы направить военные и разведывательные ресурсы на Газу?

Почему так много израильских военнослужащих находилось в отпусках или на удалении от южной границы, что позволило ХАМАС захватить израильские военные базы вблизи Газы?

На эти вопросы пока не ответили ни израильская сторона, ни американские чиновники. Но очевидно, пишут журналисты, что ответы на них повлияют как на репутацию ЦАХАЛа, так и на политическое будущее премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Генерал морской пехоты США Кеннет Маккензи считает, что восстановить репутацию израильских властей и силовиков можно путем насилия.

"ХАМАС бросил вызов самой фундаментальной концепции сдерживания Израиля. Восстановить ее можно только путем применения подавляющего, сокрушительного применения силы. И это только начало", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Иран отрицает свою причастность к атаке палестинских боевиков ХАМАС на Израиль. По мнению иранского представителя в ООН, операция исламистов стала "самым большим провалом" израильских организаций безопасности.