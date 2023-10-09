Раптова атака ХАМАСу: чому спецслужби Ізраїлю "проґавили" підготовку бойовиків, — NYT

Оглядачі задаються питанням, як ісламістам вдалося "за очима" ізраїльських спецслужб створити такий великий арсенал ракет, які в результаті перевантажили систему ПРО "Залізний купол".

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Угрупованню ХАМАС під час нападу на ізраїльські міста 7 жовтня вдалося досягти цілковитої тактичної несподіванки, оскільки жодна зі спецслужб Ізраїлю не мала конкретного попередження про те, що палестинці готують масштабний напад. Таку думку висловили американські та ізраїльські офіційні особи, пишуть журналісти The New York Times.

У публікації наводять дані представника ізраїльських спецслужб, який повідомив, що розвідка не мала конкретного попередження про те, що ХАМАС готує складний напад, який потребує скоординованих ударів із суші, повітря і моря.

Хоча цей напад здивував і багато західних спецслужб, вони не відстежують діяльність палестинців так ретельно, як це роблять Ізраїль і Єгипет.

Відносний успіх бойовиків здивував і американських фахівців, адже за багато років Ізраїль створив потужну систему сповіщення, включно з мережею електронних датчиків, прослуховувальних пристроїв та інформаторів.

"Раптова атака ХАМАС у суботу була не менш приголомшливим провалом ізраїльської розвідки, що включав у себе відсутність попередження, перевантажену протиракетну оборону і повільну реакцію явно непідготовлених збройних сил", — пишуть американські оглядачі.

Питання без відповідей

Автори матеріалу задаються питаннями.

Чому ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" виявилася не в змозі впоратися зі шквалом недорогих, але смертоносних ракет у момент початку атаки?

Як ХАМАСу вдалося створити такий великий арсенал ракет і снарядів без того, "за очима" ізраїльської розвідки?

Чи не занадто Ізраїль зосередився на загрозах з боку "Хезболли" і Західного берега річки Йордан, замість того щоб спрямувати військові та розвідувальні ресурси на Газу?

Чому так багато ізраїльських військовослужбовців перебувало у відпустках або на віддаленні від південного кордону, що дало змогу ХАМАС захопити ізраїльські військові бази поблизу Гази?

На ці запитання поки що не відповіли ні ізраїльська сторона, ні американські чиновники. Але очевидно, пишуть журналісти, що відповіді на них вплинуть як на репутацію ЦАХАЛу, так і на політичне майбутнє прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Генерал морської піхоти США Кеннет Маккензі вважає, що відновити репутацію ізраїльської влади і силовиків можна шляхом насильства.

"ХАМАС кинув виклик найфундаментальнішій концепції стримування Ізраїлю. Відновити її можна тільки шляхом застосування переважного, нищівного застосування сили. І це тільки початок", — підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що Іран заперечує свою причетність до атаки палестинських бойовиків ХАМАС на Ізраїль. На думку іранського представника в ООН, операція ісламістів стала "найбільшим провалом" ізраїльських організацій безпеки.