"Цель — уничтожить возможности ХАМАСа": офицер ЦАХАЛ анонсировал ответ со стороны Израиля

По словам Арие Зайдена, крайний раз такое напряжение чувствовалось в 2006 году, во время второй ливанской войны. Будущие шаги будут зависеть от поставленных правительством задач.

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ХАМАС в скором времени будет сильно удивлен тому, какой ответ подготовила армия Израиля на атаку со стороны Сектора Газа. Об этом заявил политолог, подполковник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арие Зайден в интервью "Украинскому радио" 9 октября.

По его словам, введенный пункт "40 Алеф", который обозначает полноценное состояние войны в Израиле, говорит о полной свободе действий для ЦАХАЛ. Пока что действие этого пункта на поле боя увидеть нельзя, потому что речь о долгосрочной перспективе.

Война в Израиле: освобождение территорий

Израильская армия уже практически полностью освободила все территории, куда 7 октября зашли военные из Сектора Газа.

"Можно сказать, что контроль вернулся к израильским военным. Все места, в которых были возможности пересечь пограничный забор, нам известны и они либо закрыты, либо находятся под наблюдением наших подразделений. Также воздушные силы наносят удары, чтобы новые резервы ХАМАСа не смогли пересечь границу и войти на нашу территорию", — говорится в сообщении.

Всего, по словам Арие Зайдена, в субботу около 400 боевиков зашло на территорию Израиля. Вооружены они были в основном стрелковым оружием, противотанковыми гранатометами и крупнокалиберными пулеметами. Количество патронов было практически неограниченным, что и привело в результате к такому количеству погибших и раненных.

Бронетехники у боевиков нет, поэтому использовались обычные легкие пикапы. Благодаря этому у них было преимущество в скорости.

Война в Израиле: количество пленных

По предварительным данным, как заявил Арие Зайден, около 100 человек, среди которых женщины, дети и мужчины, находятся в плену у ХАМАС. Частично речь идет о мирных гражданах, но есть среди них и военные. Информацию продолжают собирать.

Как именно их будут всех возвращать — пока что сложно предсказать, как отметил политолог. При этом, позиция Иерусалима в этом вопросе, вероятнее всего, будет четкой, как в 2000-х годах. Тогда было заявлено, что никаких переговоров с террористами быть не может.

"ХАМАС не будет, как по мне, спешить поразить заложников, потому что глава ХАМАСа и другие диктаторы любят жизнь. Они понимают, что пока люди, которых они захватили, живы, это возможность хотя бы как-то на нас надавить. Поэтому есть надежда вернуть заложников… Заложников не будут держать всех вместе, а будут пытаться разделить их на группы. Поэтому перед силами безопасности, всем ЦАХАЛом стоит тяжелая и непростая задача", — продолжил Арие Зайден.

Он также добавил, что организовать спецоперацию будет непросто, ведь Сектор Газа является одной из самых плотно застроенных местностей, в которой проживает 3 миллиона мирных жителей. Там легко копать и строить туннели, поэтому у боевиков была возможность хорошо подготовиться.

Война в Израиле: обстановка в городах

По словам подполковника Армии обороны Израиля все кофейни закрыты, ведь горожане находятся дома. Люди чувствуют напряжение и начинают покупать в магазине больше продуктов, чем было до этого. Никто не понимает, чего ожидать в ближайшее время. В последний раз такое напряжение чувствовалось в 2006 году во время второй ливанской войны, которая длилась 28 дней.

"Сейчас все приграничные поселения уже эвакуированы и речь идет о 40-50 тысячах граждан. Хотя понятно, что это только начало и в ближайшие месяц-два ХАМАС будет очень удивлен, где он может оказаться и что произойдет с его боевиками. Это случится не только на территории Сектора Газа. "Зачистить" территории, которые принадлежат Израилю, — это очень короткая история, цель, которая была вчера. Главная цель — это уничтожить возможности ХАМАСа вести военные действия, уничтожить его боевое крыло. Если речь пойдет о том, что надо уничтожить и его политическую часть, мы разработаем планы и будем готовы", — продолжил Арие Зайден.

Он понимает, что на это может потребоваться много времени, однако военные готовы выполнить каждый приказ, который прозвучит от правительства.

Напомним, 9 октября в Минобороны Израиля заявили, что страна вводит полную блокаду Сектора Газа. Соответственно, на этой территории не будет ни воды, ни еды, ни электричества, как отметил министр Йоав Галлант.