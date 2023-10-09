"Прямое попадание": боевики ХАМАС ударили по мечети Кадырова (фото)

Мечеть имени Ахмата Кадырова была открыта его сыном Рамзаном Кадыровым в 2014 году. Во время атаки ХАМАС в нее прилетела ракета.

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В понедельник, 9 октября, одна из ракет, запущенных боевиками ХАМАС по Израилю, попала в мечеть имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля в социальной сети X.

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"Прямое попадание ракеты террористов ХАМАСа в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом", — говорится в публикации.

По данным BBC, глава Чечни Рамзан Кадыров открыл в арабской деревне Абу-Гош под Иерусалимом мечеть имени Ахмата Кадырова в 2014 году. Мечеть получила название "Мечеть мира".

На ее строительство было потрачено около 10 миллионов долларов. Из этой суммы 6 миллионов долларов выделили власти Чечни. Землю под строительство деревня получила бесплатно от государства.

Рамзан Кадыров пока никак не отреагировал на удар боевиков ХАМАС по мечети имени его отца.

Боевики ХАМАС ударили по мечети Кадырова

Напомним, что по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Россия и Иран помогали боевикам ХАМАС освоить тактику применения некоторых видов вооружений.

Мы также сообщали, что член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака рассказал о производстве ракет дальностью до 250 километров в Секторе Газа. По его словам, палестинцы готовили свою операцию против Израиля на протяжении последних двух лет.