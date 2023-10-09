Обострение на фронте. Как война в Израиле повлияет на вторжение РФ в Украину

Внезапное нападение исламистов на Израиль и жесткий военный ответ ЦАХАЛ меняют напряженную обстановку в мире. Отвлечение внимания от Украины провоцирует риск наступления России. В первую неделю октября ВС РФ штурмовали позиции ВСУ на нескольких участках фронта, что может быть началом военной эскалации.

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Израиль призвал в армию 300 тысяч человек, рекордное число резервистов. Следующий шаг — объявление о наступлении после нанесения серии ударов по объектам боевиков ХАМАС в Секторе Газа, заявил главный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Внезапное нападение исламистов на Израиль может сильно повлиять на крайне напряженную международную ситуацию. Большинство войн на Ближнем Востоке становились главным противостоянием Запада с Ираном и арабским миром. В случае большой войны, главными бенефициарами которой могут стать Иран и Россия, место Украины остается непонятным.

Выступающие за сокращение помощи Украине республиканцы хотят направить денежные ресурсы на решение внутренних проблем США. Трамписты настаивают на помощи Израилю, при этом нечестно пользуясь украинским фактором, полагает эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Израиль пока не нуждается в серьезной военной помощи. Будем надеяться, что войны с Ираном и другими странами региона не будет", — прокомментировал он Фокусу.

Хара считает, что сейчас США проверяют на лидерство. У американского президента Джо Байдена появился прекрасный шанс показать, кто главный в противостоянии как в Украине, так и в Израиле.

"Ресурсов у США хватит, нет лишь политической воли у части трампистов в Палате представителей. Для Штатов вливания в Украину — относительно дешевый способ уменьшить агрессивный потенциал России", — рассказал аналитик.

В случае начала третьей мировой войны на Ближнем Востоке глобальный удар почувствуют все страны. При таких раскладах Украина получит явно меньше ресурсов, добавляет он.

"Столкновение с Ираном включит несколько арабских стран. Саудовская Аравия и Турция могут перейти на сторону Израиля", — заметил Хара.

В ход пошла сила. Украина и Израиль воюют с мировым терроризмом

Очевидно, что война на Ближнем Востоке, как и в Украине, будет долгой, поэтому планы Армии обороны Израиля и ВСУ амбициозны. Первой нужно полное уничтожение военного крыла ХАМАС, а второй — подорвать возможности России, сказал полковник запаса, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Украина вместе с Израилем борются с мировым терроризмом — Ираном и Россией. Украине можно было бы в качестве символического жеста отправить военный контингент в Израиль для поддержки ЦАХАЛ. Так мы покажем разницу в отношении к проблеме вторжения, Израиль же вел себя крайне сдержанно", — рассказал Фокусу эксперт.

По оценке Селезнева, Израиль ранее пытался направить к конструктивному взаимодействию анклав Сектор Газа экономическими мерами. Все это не сработало и в ход пошла сила.

"Уверен, что украинские силы обороны и ЦАХАЛ уничтожат проявление и источник террора. Полномасштабная война в Украине и победа ВСУ должна лишить РФ возможности проявлять агрессию. Задача сложная, но другого пути нет", — заметил аналитик.

Селезнев обращает внимание на значительную эскалацию боевых действий в Украине в первую неделю октября. Черниговская, Сумская и Харьковская области постоянно страдают от артобстрелов и авиаударов.

"Ситуация динамичная, обострение уже происходит. Подразделения 25-й армии РФ участвуют в штурмах на Купянско-Лиманском направлении. Тяжело также на юге Запорожской области", — заключил экс-спикер Генштаба ВСУ.

Россия продолжит вторжение в Украину

Спикер Кремля Дмитрий Песков 9 октября сказал, что Россия продолжит так называемую СВО в Украине и от событий в Израиле ход полномасштабного российского вторжения не зависит.

"Там [в Украине] все идет по плану. В Израиле — совсем другие события. Что касается ревнивых заявлений из Киева, мы неоднократно говорили, что процесс накачкой "киевского режима" вооружением войдет в тенденцию на снижение, это неизбежно произойдет. Технические способы имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться", — заявил российский представитель.

Песков также заявил про обеспокоенность ситуацией вокруг Израиля и необходимости возврата конфликта в мирное русло.

"Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит вокруг Израиля, на Ближнем Востоке. Эта ситуация потенциально опасна разрастанием. Конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни", — процитировали его российские СМИ.

Напомним, по данным СМИ израильские военные будут стремиться устранить лидера ХАМАС Яхья Синвара. Полное истребление террористов будет неизбежной платой за вторжение, сказал представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что война в Израиле способствует агрессии РФ против Украины. Происходящее отвлекает внимание мира от полномасштабной войны.