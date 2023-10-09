Война в Израиле: Дуда заявил, что нападение ХАМАСа отвлекает внимание мира от Украины

Варшава намерена смотреть на войну в Израиле с точки зрения собственных интересов. Руководитель Польши посоветовал Европейскому Союзу готовиться к новой волне миграции.

Related video

Вторжение боевиков террористической группировки ХАМАС на территорию Израиля способствует агрессии России против Украины, поскольку отвлекает внимание мира от событий. Президент Польши Анджей Дуда высказал свое мнение в эфире Polsat News.

Он отметил, что Варшава намерена смотреть на войну в Израиле с точки зрения собственных интересов. По его словам, не стоит забывать, что Украина противостоит мощному врагу.

"Это, безусловно, способствует российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира", — пояснил руководитель польского государства.

Анджей Дуда также обратил внимание и на другие потенциальные риски. По его словам, Европейскому Союзу стоит готовиться к новой волне миграции. Политик отметил необходимые защиты границ Польши, границ ЕС и Шенгенской зоны, а также работы по усилению безопасности.

Война в Израиле — хронология события

Террористы группировки ХАМАС 7 октября нанесли ракетные удары и начали наземное вторжение на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила военное положение и начала операцию "Железные мечи".

Премьер Израиля 7 октября призвал мирных жителей срочно покинуть Сектор Газа и пообещал превратить объекты и инфраструктуру боевиков в руины. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ будет действовать на полную мощность.

8 октября Израиль официально объявил войну. В тот же день в израильском правительстве сообщили, что боевики ХАМАС убили более 600 человек, еще более двух тысяч человек получили различные ранения, более сотни — были похищены.

Армия Израиля 9 октября подтвердила, что полностью вернула контроль над всей территорией страны, которую ранее захватили боевики ХАМАС. Израиль также мобилизовал 300 тысяч резервистов.

Напомним, участники фестиваля в Израиле рассказали, как спаслись от ХАМАСа. Некоторые из них по 5 часов прятались в лесу.