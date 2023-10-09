5 часов прятались в лесу: участники фестиваля в Израиле рассказали, как спаслись от ХАМАС (видео)
Выжившие во время нападения боевиков впоследствии выложили в социальных сетях видео о том, как им пришлось прятаться под скудными зарослями и тихо записывать прощальные послания близким.
Появилось видео, снятое напуганными израильтянами на фестивале Supernova, который проводился недалеко от границы с Сектором Газа. Посетители фестиваля прятались в подлеске, чтобы избежать пуль боевиков ХАМАС, устроивших резню, во время которой погибли около 260 мирных жителей. Об этом сообщает The Daily Mail.
Выжившие во время нападения боевиков впоследствии выложили в социальных сетях видео о том, как им пришлось прятаться под скудными зарослями и тихо записывать прощальные послания близким.
Многим пришлось лежать в ужасе более пяти часов, прежде чем пришли вооруженные спасатели, от которых доносилась речь на иврите.
Группировка боевиков ХАМАС устроила штурм во время фестиваля Supernova, который проходил недалеко от кибуца Реим в минувшую субботу.
Музыка на смертоносном рейве, по словам выживших, звучала всю ночь, примерно до 6:30 утра, когда раздались сигналы воздушной тревоги — предупреждения о запусках ракет.
Организаторам и участникам фестиваля было известно о риске ракетных обстрелов. Но все же они определенно не ждали, что грузовики с вооруженными боевиками отключат электричество и устроят штурм с беспорядочной стрельбой по толпе людей.
На опубликованных кадрах видно, как мирные жители кричат от ужаса, и раздаются выстрелы, в то время, как полиция пытается помочь гражданам эвакуироваться.
Израильская спасательная служба Zaka впоследствии сообщила, что после нападения были обнаружены по меньшей мере 260 тел.
Трупы молодых людей лежали друг на друге в палатках, которые установили, чтобы помочь пострадавшим идентифицировать останки погибших.
На некоторых видеозаписях, сделанных видеорегистраторами, видно, как боевики казнят мирных жителей, лежащих на песке, а затем обшаривают их карманы и сумки, которые достали из автомобилей.
Напомним, что в NYT рассказали о внезапной атака ХАМАС и о том, почему спецслужбы Израиля "прозевали" подготовку боевиков.
Также сообщалось, что в Израиле спасли мальчика из Украины, раненного боевиками ХАМАС.