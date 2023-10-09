5 годин ховалися в лісі: учасники фестивалю в Ізраїлі розповіли, як врятувалися від ХАМАС (відео)

Ті, хто вижив під час нападу бойовиків, згодом виклали в соціальних мережах відео про те, як їм довелося ховатися під убогими заростями та тихо записувати прощальні послання близьким.

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З'явилося відео, зняте наляканими ізраїльтянами на фестивалі Supernova, який проводили недалеко від кордону із Сектором Газа. Відвідувачі фестивалю ховалися в підліску, щоб уникнути куль бойовиків ХАМАС, які влаштували різанину, під час якої загинуло близько 260 мирних жителів. Про це повідомляє The Daily Mail.

Ті, хто вижив під час нападу бойовиків, згодом виклали в соціальних мережах відео про те, як їм довелося ховатися під заростями та тихо записувати прощальні послання близьким.

Прощальне відео для близьких

Багатьом довелося лежати в жаху понад п'ять годин, перш ніж прийшли озброєні рятувальники, від яких лунала мова іврит.

Угруповання бойовиків ХАМАС влаштувало штурм під час фестивалю Supernova, що проходив недалеко від кібуца Реїм минулої суботи.

Музика на смертоносному рейві, за словами тих, хто вижив, звучала всю ніч, приблизно до 6:30 ранку, коли пролунали сигнали повітряної тривоги — попередження про запуски ракет.

Фестиваль Supernova

Організаторам та учасникам фестивалю було відомо про ризик ракетних обстрілів. Але все ж вони безумовно не чекали, що озброєні бойовиками на вантажівках відключать електрику і влаштують штурм із безладною стріляниною по натовпу.

На опублікованих кадрах видно, як мирні жителі кричать від жаху, і лунають постріли, в той час, як поліція намагається допомогти громадянам евакуюватися.

Напад бойовиків

Ізраїльська рятувальна служба Zaka згодом повідомила, що після нападу було виявлено щонайменше 260 тіл.

Трупи молодих людей лежали один на одному в наметах, які встановили, щоб допомогти постраждалим ідентифікувати останки загиблих.

На деяких відеозаписах, зроблених відеореєстраторами, видно, як бойовики страчують мирних жителів, що лежать на піску, а потім обнишпорюють їхні кишені та сумки, які дістали з автомобілів.

Нагадаємо, що в NYT розповіли про раптову атаку ХАМАС і про те, чому спецслужби Ізраїлю "проґавили" підготовку бойовиків.

Також повідомлялося, що в Ізраїлі врятували хлопчика з України, пораненого бойовиками ХАМАС.