Був поранений бойовиками ХАМАС: в Ізраїлі врятували хлопчика з України (фото)

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, дипломатам вдалося розшукати ще п'ятьох українців. Наразі вирішується питання про те, як доставити їх на Батьківщину в умовах скасування авіарейсів.

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Українські дипломати успішно провели операцію з евакуації неповнолітнього громадянина України з міста Сдерот, який дістав поранення внаслідок нападу бойовиків в Ізраїлі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Наразі дитина перебуває в безпечному місці під наглядом посольства, де їй було надано необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли з міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків", — написав Ніколенко на своїй Facebook-сторінці.

Крім того, що вдалося розшукати п'ятьох громадян України, яких раніше вважали зниклими на півдні Ізраїлю.

Водночас, за словами Ніколенка, з'явилися повідомлення про можливу загибель двох українців неподалік від Сектора Гази. Ведеться перевірка.

Що стосується загальної ситуації в Ізраїлі серед громадян України, оперативний штаб МЗС України за останню добу опрацював понад 200 звернень від громадян. Представники міністерства активно працюють над пошуком рішень для допомоги українським громадянам у питанні виїзду з Ізраїлю в умовах скасування авіарейсів.

Також, за попередньою інформацією, відомо про одного загиблого в Секторі Гази.

"Дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв'язок з українською громадою. Опрацьовуємо потенційні евакуаційні маршрути", — резюмував Ніколенко.

Війна в Ізраїлі — кількість загиблих перевищила 700 осіб

Кількість постраждалих від обстрілів, здійснених терористичною організацією ХАМАС в Ізраїлі, збільшилася і становила понад 2200 осіб, водночас принаймні 700 людей загинули, повідомляє видання The Times of Israel.

Як пише видання, урядова пресслужба, що діє при канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю, повідомила, що кількість заручників у Газі перевищила 100 осіб. У неділю ввечері ХАМАС та "Ісламський джихад" похвалилися, що у них у заручниках перебувають близько 130 ізраїльтян, стверджуючи, що серед них є і високопоставлені армійські чиновники.

Війна в Ізраїлі — що треба знати

Уранці 7 жовтня із Сектора Гази почався наступ бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Терористи вдерлися в південні райони Ізраїлю і взяли під контроль кілька міст, а також захопили понад сотню заручників. Також вони розстріляли відвідувачів музичного фестивалю, який проходив у пустелі Негев.

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Ізраїль офіційно оголосив війну: штаб Армії оборони країни ввів "пункт 40 Алеф" (відео, карта)

Ситуація загострилася і на півночі країни, де терористичне угруповання "Хезболла" обстріляло прикордонні позиції в районі гори Дов. У відповідь сили ЦАХАЛ завдали артилерійського удару по території південного Лівану.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення "пункту 40 Алеф", що означає офіційне оголошення війни. Востаннє цей пункт було застосовано 1973 року, коли почалася "Війна Судного дня".