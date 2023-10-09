"Уязвимы и обречены": в ЦАХАЛ пригрозили ликвидацией лидеру ХАМАС

По словам израильского контр-адмирала Хагари, ресурсы боевиков ограничены, а весь их состав обречен на полное уничтожение.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) явно демонстрируют намерение принять меры по устранению лидера правоисламской организации ХАМАС Яхья Синвара. Он был ответственным за организацию значительного нашествия на территорию Израиля утром 7 октября. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Как утверждает контр-адмирал Хагари, ХАМАС столкнулся с ограниченностью ресурсов, и его полное истребление кажется неизбежным с учетом текущей ситуации.

"Яхья Синвар — командующий этой кампанией, и он мертв. Военное и политическое руководство ХАМАС, все его активы уязвимы и обречены", – заявил Хагари.

7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиле официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Утром 9 октября стало известно, что Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, были поражены командные пункты ХАМАС, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество" и актив, который использовался для разведки.

Напомним, издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей ХАМАС и Хезболла заявило, что Иран одобрил вторжение боевиков ХАМАС в Израиль и помог организовать нападение. В частности, атака на Израиль планировалась офицерами Корпуса стражей исламской революции Ирана и боевиками с августа.