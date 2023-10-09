"Вразливі і приречені": у ЦАХАЛ пригрозили ліквідацією лідеру ХАМАС

За словами ізраїльського контр-адмірала Хагарі, ресурси бойовиків обмежені, а весь їхній склад приречений на повне знищення.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) явно демонструє намір вжити заходів щодо усунення лідера правоісламської організації ХАМАС Ях'я Сінвара. Він був відповідальним за організацію значної навали на територію Ізраїлю вранці 7 жовтня. Про це повідомляє видання Times of Israel.

Як стверджує контр-адмірал Хагарі, ХАМАС зіткнувся з обмеженістю ресурсів, і його повне винищення здається неминучим з урахуванням поточної ситуації.

"Яхья Сінвар — командувач цієї кампанії, і він мертвий. Військове і політичне керівництво ХАМАС, усі його активи вразливі і приречені", — заявив Хагарі.

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль з території Сектора Газа. Зокрема було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики почали вторгнення в країну. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан і почав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну і ввів у дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Уранці 9 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Сектору Газа. За повідомленням ЗМІ, було уражено командні пункти ХАМАС, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно" та актив, який використовували для розвідки.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal із посиланням на представників ХАМАС і Хезболла заявило, що Іран схвалив вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю і допоміг організувати напад. Зокрема, атаку на Ізраїль планували офіцери Корпусу вартових ісламської революції Ірану та бойовики із серпня.