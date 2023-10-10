"У РФ цим вихвалялися": експерт назвав російську зброю, яку отримав ХАМАС (відео)

За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, зброя, яку було помічено у ХАМАС, вже не виглядає зібраною в підпільних цехах. Експерт вважає, що бойовикам допомагає РФ або Іран.

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Російська Федерація передала бойовикам ХАМАС свої протитанкові ракетні комплекси "Корнет". Про це сказав головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі телеканалу "Еспресо" 10 жовтня.

"Те, що з РФ у ХАМАС до інших бойовиків потрапляли такі речі, як протитанкові ракетні комплекси "Корнет" — це всім відомо. Там навіть у РФ цим вихвалялися", — зазначив Олег Катков.

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За даними експерта, у розпорядженні ХАМАС також є зброя з Ірану. При цьому він зазначив, що подібне озброєння Тегеран міг отримати від Росії у вигляді готових знарядь або технологій.

Олег Катков вказав на те, що ХАМАС у перший день своєї атаки запустив по Ізраїлю понад 2000 ракет, які не були виготовлені у кустарний спосіб, а є продуктом масового серійного виробництва.

Крім того, терористи показали свої засоби протиповітряної оборони. За словами експерта, ці системи "нестандартні", проте вони вже не мають такого вигляду, наче зібрані в підпільному цеху.

На думку Олега Каткова, таку зброю бойовики не змогли створити без допомоги Ірану або Росії. Він також зазначив, що для використання деяких систем, помічених у терористів, потрібне спеціальне навчання.

РФ могла передати терористам ХАМАС зброю

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія входить до переліку країн, які, на його думку, стоять за атаками, що здійснюються терористичною організацією ХАМАС на Ізраїль.

Раніше, 9 жовтня, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що в навчанні бойовиків ХАМАС брали участь інструктори з Російської Федерації.