"Дуже багато слідів": бойовиків ХАМАС навчали російські інструктори, — аналітик (відео)

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Росія та Іран допомагали терористам освоїти тактику застосування деяких видів озброєнь.

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У навчанні бойовиків ХАМАС, імовірно, брали участь інструктори з Російської Федерації. Про це сказав Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, в ефірі YouTube-каналу Фокус.

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На запитання про те, чи могла третя сторона, зокрема РФ, надавати допомогу терористам у підготовці атаки на Ізраїль, Олександр Мусієнко відповів ствердно.

"Дійсно, ми можемо сказати, що за тим, що відбувається, за цією підготовкою стоять дві країни з інструкторами. Це Росія, і це Іран. Я майже в цьому впевнений", — сказав аналітик.

За словами експерта, ці дві держави надавали бойовикам ХАМАС організаційну підтримку, а також навчали їх тактики застосування деяких видів озброєнь.

"Тут проглядається дуже багато слідів якраз російського та іранського впливу на ситуацію", — зазначив Мусієнко.

Експерт оцінив імовірність навчання бойовиків ХАМАС російськими інструкторами 19:06

Нагадаємо, 7 жовтня німецький політолог і колишній голова Фонду Гайнріха Бьолля в Україні Сергій Сумленний припустив, що за атаками ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія, оскільки тільки росіяни могли навчити бойовиків тактики застосування БПЛА.

Крім того, 7 жовтня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Росію в тому, що ісламські бойовики ХАМАС із Сектора Гази атакували Ізраїль. Він зазначив, що РФ займається руйнуванням глобальної безпеки.