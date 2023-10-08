Росія навчила бойовиків ХАМАСу застосування БПЛА проти ізраїльських танків , — політолог

Сергій Сумленний зазначив, що Кремль є союзником ХАМАСу. Він звернув увагу на візит представників палестинської організації до Москви, де вони провели зустрічі на високому рівні з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Related video

У соцмережах з'явилися кадри застосування безпілотників у збройному зіткненні між бойовиками ХАМАС та ізраїльськими силами. На думку німецького політолога і колишнього глави Фонду Гайнріха Бьолля в Україні Сергія Сумленного, за атаками ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія, оскільки тільки росіяни могли навчити бойовиків тактики застосування БПЛА. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter 7 жовтня.

Політолог опублікував кадри ураження ізраїльського танка за допомогою БПЛА, який скинув на "Меркаву" імовірно артилерійський боєприпас. Сумленний дійшов висновку, що жоден із союзників палестинських бойовиків, за винятком росіян, не має досвіду такого характерного застосування дронів проти техніки противника.

"За цим явно стоїть Росія. Жоден союзник ХАМАСу, крім Росії, не має досвіду застосування безпілотників-бомбардувальників проти сучасних бойових танків. Тільки Росія могла навчити ХАМАС цього", — написав він.

Чому Росію назвали союзником палестинців

Як аргумент Сумлений навів події 2022 року, коли лідери організації ХАМАС відвідували Москву і, зокрема, нібито зустрічалися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і лідером Чечні Рамзаном Кадировим. При цьому сторони під час зустрічі обговорювали "ослаблення сіоністської пухлини".

"Вони обговорювали з Москвою "новий світовий порядок", а також "ослаблення сіоністської пухлини і перекроювання Заходу", — пише політолог.

Він також звернув увагу на слова російського президента Володимира Путіна, який неодноразово виступав із крайніми антисемітськими коментарями, приєднуючись до різких антисемітських висловлювань Лаврова. Зокрема Сумленний виклав фрагмент відповіді глави Кремля, де він згадав президента України Володимира Зеленського, якого "західні господарі поставили на чолі України".

"Ще кілька думок і чому я вважаю, що Хамас — лише пішак у цій грі, а організатором є Росія: рівень атаки Хамаса безпрецедентний. Це величезно, і це принизливо та шокує. Цей напад був навмисно спланований НЕ ХАМАСом, а більшою силою, яка не зацікавлена в ХАМАСі, але яка бажає побачити відплату в Секторі Гази і в такий спосіб спровокувати антиізраїльські та антиамериканські настрої в усьому світі", — підкреслив політолог.

Важливо

Підготовка дронів до битв майбутнього: як можна використати досвід війни в Україні

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю оголосила операцію "Залізні мечі" у відповідь на вторгнення бойовиків організації ХАМАС із Сектора Гази. Міністерство оборони Ізраїлю призвало кілька десятків тисяч резервістів через вторгнення палестинських бойовиків.