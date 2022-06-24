Підготовка дронів до битв майбутнього: як можна використати досвід війни в Україні

Безпілотники довели свою життєво важливу роль у конвенційних бойових діях в Україні, Нагірному Карабаху й інших регіонах, підтвердивши, що середньовисотні низькошвидкісні БПЛА важливі далеко не лише у боротьбі з тероризмом і повстанцями.

Армія США має у своєму розпорядженні значний арсенал БПЛА, але ефективність цих безпілотників у виконанні завдань, що виходять за межі боротьби з тероризмом, практично не доведена.

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В Іраку, Афганістані, Сирії та інших країнах Близького Сходу такі безпілотники, як MQ-1 Predator і MQ-9 Reaper забезпечили США та їхнім союзникам найважливішу розвідувальну інформацію і можливість завдання точних ударів, фіксуючи та знищуючи головних лідерів і командирів, які в іншому випадку залишилися б поза досяжністю.

"Глобальна війна з терором" вимагала величезної кількості літаків і персоналу, тому американські військові безпілотники були змушені навчатися у бою. Вони безперервно літали без можливості усунути фундаментальні недоліки в процесах постановки завдань, командування, управління і цілевказування, критично важливих для цих повітряних засобів.

Оскільки Сполучені Штати готуються до потенційної війни проти рівних супротивників і недержавних суб'єктів, які підтримує держава, програма розробки безпілотників має відповідати новим вимогам — щоб БПЛА залишався життєздатним складником повітряної сили коаліції, Сполученим Штатам не можна спочивати на лаврах. Натомість вони мають активно готуватися до майбутнього.

Фокус переклав новий текст Джо Ріттера:

Дрони та їхня роль у війні майбутнього

Я керую MQ-9 Reaper із 2016 року. Мені знадобилося більше ніж рік бойового досвіду та понад десяток бойових вильотів, перш ніж з'явилась можливість взяти участь у великомасштабних навчаннях. Один із підрозділів, у якому я літав, підвищив свою точність майже на 20% завдяки ретельному аналізу бойових даних. Це було значним досягненням, але власне потреба у бойових даних для створення життєздатної тактики вказує на дефіцит можливостей для тестування і навчання.

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Якщо Сполученим Штатам доведеться боротися з рівним супротивником, у них не залишиться можливості навчатися протягом кількох місяців або років за умов стабільних бойових дій. Екіпажі повинні розвивати свої навички в умовах мирного часу, а коли їм доведеться застосовувати зброю, вони повинні завдавати максимальної шкоди з перших хвилин конфлікту.

Безпілотники довели свою життєво важливу роль у конвенційних бойових діях в Україні, Нагірному Карабаху й інших регіонах, підтвердивши, що середньовисотні низькошвидкісні БПЛА важливі далеко не лише у боротьбі з тероризмом і повстанцями.

Два бойові вильоти БПЛА під час війни в Афганістані зафіксували суттєві недоліки в цілевказуванні, а також у командуванні й управлінні. У 2001 році американський безпілотник MQ-1 Predator уразив автомобіль, припаркований біля комплексу мулли Омара в Кандагарі, незважаючи на те, що лідер талібів знаходився у сусідній будівлі. У хаосі, що виник, лідер Талібану втік і ховався від американських військ аж до самої смерті.

У 2021 році через трагічний прорахунок під час евакуації Кабула MQ-9 Reaper убив 10 цивільних осіб, які, на думку військових, становили загрозу, хоча розвідувальні органи розуміли, що це не так.

Сенсорні та бойові можливості безпілотників здійснили еволюційний стрибок за два десятиліття, але фундаментальні проблеми з методологією їхнього застосування залишилися.

Ударні безпілотники досягли значних успіхів на ранніх етапах глобальної війни з тероризмом, істотно послабивши Аль-Каїду й інші екстремістські угруповання. Перший Predator, який здійснив політ в Афганістані, був, по суті, експериментальним апаратом. Непередбачуваним наслідком цих перших успіхів стало припущення американських військових про те, що БПЛА можна застосовувати в бою, не приділяючи належної уваги спільній підготовці та вказуванню на цілі. Сьогодні Сполучені Штати та їхні союзники повинні вдосконалювати можливості безпілотників, щоб всебічно підготувати їх до протистояння новим супротивникам і виконання нових завдань.

Живучість: теорія проти практики

До війни в Україні головним аргументом проти таких платформ, як MQ-1, MQ-9 і навіть TB-2, була їхня недостатня живучість. Які шанси в повітряного судна, що літає повільніше і неповоротливіше, ніж винищувач часів Другої світової війни проти сучасних засобів ППО? Повстанці хути в Ємені успішно збивали "Ріпери" ВПС, а Іран, як відомо, збив висотний розвідувальний безпілотник MQ-4 у 2019 році.

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Ці втрати вказують на вразливість платформ, але водночас ставлять під сумнів власне постановку завдань для безпілотних повітряних суден. Історія показує, що застаріла зброя за певних обставин може протистояти сучасним літакам.

У 1999 році сербські війська використовували 40-річний SA-3, щоб збити стелс-бомбардувальник F-117 — цей подвиг став можливим завдяки використанню недоліків НАТО у розвідці й оперативній безпеці. У будь-якому разі такі втрати вказують на нерозуміння загроз, що існують в операційному середовищі, та на необхідність усунення технічних недоліків.

У збройних силах США більшість дискусій про живучість дронів носить теоретичний характер. Переважна більшість американських безпілотників брала участь у боротьбі з тероризмом, тож Сполучені Штати не мали ні персоналу, ні літаків, ні інфраструктури для проведення великого технічного аналізу того, як їхні безпілотники протистоять ймовірним загрозам.

В Україні російські системи ППО, призначені для ураження традиційних винищувачів, важко націлюються на TB-2 через його низьку швидкість та унікальний радіолокаційний перетин. За даними джерел, значна частина втрат російських систем ППО в цьому конфлікті припадає на удари ТВ-2.

При побіжному погляді на характеристики Bayraktar або Reaper може здатися, що більшість ракетних систем їх легко перевершать. Але за умов подальшого вивчення виявляються слабкі місця у системі ППО, якими можуть користуватися такі безпілотники. Сьогодні ВПС регулярно проводять польоти безпілотників на полігонах із новітніми можливостями моделювання загроз, але за таких умов рідко оцінюють їхню роботу проти систем "земля-повітря" або імітаційних винищувачів супротивника.

На відміну від американських Predator та Reaper, TB-2 керується через канал прямої видимості. Цим обумовлена цінова доступність безпілотника, але такий зв'язок обмежує дальність його дії менш ніж 320 км. Екіпаж і наземне обладнання управління також набагато вразливіші через близькість до поля бою.

[ + – ] Протягом усієї історії їх БПЛА активно використовували у воєнний час Фото: "Армія Інформ"

На MQ-9 Reaper можна літати з будь-якої точки земної кулі завдяки супутниковому управлінню, а радіус його дії становить понад 1 600 км. Це різко збільшує обсяг повітряного простору, який противнику необхідно захищати, і дозволяє завдавати ударів із різних напрямків.

Використання боєприпасів всепогодної дії ще більше ускладнює захист, вимагаючи застосовувати більше систем "земля-повітря" і більше патрулів винищувачів. Збільшивши кількість "витратних", США можуть ще більше наситити протиповітряну оборону противника.

В Україні нездатність Росії встановити панування у повітрі значно підвищила її вразливість для ударів українських безпілотників. Сполучені Штати можуть використати передові можливості своїх власних БПЛА, щоб створити противнику ще більше проблем.

Війна із застосуванням БПЛА: підготовка до сучасних загроз

Дії російських військових в Україні є яскравим прикладом результату поганої підготовки. США та їхні союзники мають значний досвід застосування безпілотників у боротьбі з тероризмом, але в них катастрофічно мало досвіду боротьби із сучасними загрозами. Єдиний спосіб отримати такий досвід — інтегрована, багатопрофільна підготовка. Навчання Red Flag та інші були розроблені для підготовки екіпажів повітряних суден до бойових дій, проте участь БПЛА у таких заходах дуже обмежена через рівень оперативної відповідальності. Обмеження на використання безпілотників у повітряному просторі США ще більше урізають можливості тренувань.

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Даталінк, що використовується для управління військовими безпілотниками, — очевидна слабка ланка у боротьбі з противником, який має навіть найпримітивніші засоби радіоелектронної боротьби. Досі в процесі контртерористичних операцій США стикалися з мінімальними кібер- і космічними загрозами, але Китай і Росія витратили роки на розробку систем, здатних кинути виклик американським військовим в електромагнітному спектрі.

Щоб розробити адекватні контрзаходи, Сполучені Штати повинні витратити час і ресурси на розвиток оперативної взаємодії між БПЛА та космічними та кібернетичними засобами — так само, як звичайні літаки ближньої авіаційної підтримки витратили десятиліття на спільні тренування з наземними силами, щоб відточити свою ефективність.

Децентралізоване командування та управління

Під час мого першого бойового вильоту на MQ-9 я чекав понад 30 хвилин, щоб знищити артилерійську установку Ісламської держави. Це було пов'язано з координацією, необхідною для того, щоб переконатися у відсутності дружніх сил у повітряному просторі, а потім отримати дозвіл на удар. У війні проти динамічного супротивника або за наявності загроз ланцюжок ураження має тривати секунди, а не хвилини. Зрозуміло, з тактичної та моральної точок зору дуже важливо переконатися, що БПЛА уражають потрібні цілі. Але війна проти рівного супротивника напевно надасть приголомшливий обсяг сенсорних даних, й американські військові повинні зуміти швидко й точно визначити, коли та де застосувати кінетичну та некінетичну зброю.

Протягом усієї глобальної війни з тероризмом для управління безпілотниками використовувалися ударні осередки чи інші центральні органи. Така структура дієва лише в дозвільному середовищі, де в противника немає можливості зруйнувати американські комунікації і командні центри за допомогою зброї далекої дії.

Розосередивши елементи командування та управління і дозволивши безпілотним літакам діяти децентралізовано, Київ дав можливість TB-2 та іншим безпілотникам продовжувати польоти, незважаючи на російські удари та заходи радіоелектронної боротьби.

Сполучені Штати вже продемонстрували здатність керувати своїми безпілотниками у місіях без централізованого управління, але для ефективного виконання подібних завдань у бою потрібні цілеспрямовані тренування.

БПЛА в бойових діях: підготовка до майбутнього

Щоб БПЛА залишалися ефективними в боротьбі з ймовірним супротивником, Сполучені Штати повинні створити стабільну архітектуру управління і контролю, здатну перевершити супротивника.

У зв'язку зі скороченням чисельності військ на Близькому Сході США з'явилася можливість виділити ресурси на підготовку своїх безпілотників до майбутніх конфліктів. У той же час необхідно залучати БПЛА на нові театри воєнних дій, щоб задовольнити потреби, що зростають у зборі розвідданих. ВПС США значно розширили свою присутність MQ-9 у Європі, а ВПС і Корпус морської піхоти активно працюють над додаванням Reaper до операцій над Тихим океаном. Враховуючи загрози, що походять від російської агресії і китайської морської експансії, це розумні рішення з погляду картографії.

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Водночас, Сполучені Штати повинні розуміти, що протягом усієї історії їхні БПЛА активно використовувалися у воєнний час. Якщо раніше необхідність завдавати ударів по терористах і забезпечувати прикриття військам в Афганістані виправдовувала затримки у модернізації, то сьогодні загроза конфлікту з рівним супротивником потребує зміни фокусу.

Не можна продовжувати керувати безпілотниками в умовах недостатньої підготовки та роз'єднаного командування і управління, що спостерігалися протягом останніх двох десятиліть. Щоб підвищити готовність до виконання нових завдань і випробувати нові стратегії цілевказування, екіпажі БПЛА повинні мати можливість готуватися до боротьби з переважальними загрозами та навчитися долати недоліки, притаманні дистанційно керованим повітряним судам. Для забезпечення готовності БПЛА до бойових дій з першого дня конфлікту необхідні реальні та віртуальні тренувальні заходи у взаємодії з іншими силами. Нові технології значно розширили можливості наявних безпілотних платформ і створили нові способи використання цих суден. Але без реалістичних і всеохопних можливостей для навчання американські військові не зможуть повністю реалізувати свій потенціал.

Застосування озброєних безпілотників в Афганістані в 2001 році було правильним вибором. Проте було помилково припускати, що БПЛА зможуть брати участь у боях без належного циклу випробувань і навчання. Поточна методологія цільового вказування уже продемонструвала свої недоліки і буде зовсім непридатна на багаторівневих полях битв майбутнього. Хоча безпілотники, безумовно, цінні й у небойових ролях, командири та політики мають уже зараз підготувати повітряні судна, екіпажі й інфраструктуру командування та управління до повномасштабної війни.

У майбутніх конфліктах у Сполучених Штатів будуть хвилини, а не роки, щоб скоригувати свою стратегію. Передові технології ніколи не зможуть замінити необхідність підготовки людей-операторів і без цілеспрямованої програми підготовки до майбутнього Сполучені Штати ризикують втратити свою перевагу в безпілотній авіації.

Про автора

Джо Ріттер — офіцер ВПС із 14-річним досвідом роботи у розвідці, льотних випробуваннях та експлуатації дистанційно керованих повітряних суден. Він брав участь у регулярних і спеціальних операціях на Близькому Сході, в Європі, Азії та Африці. До польотів на MQ-9 він був членом екіпажу RC-135 Rivet Joint і служив інженером проєкту, де розробляв і впроваджував нові бойові можливості. Автор висловлює подяку Джонні Дюрею та Брай Дау.