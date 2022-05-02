Знайти і знищити. Чи вирішать дрони-камікадзе долю війни в Україні

Чи стануть дрони-камікадзе визначальними у війнах майбутнього? Щоб з'ясувати це, експерти стежать за війною в Україні.

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У березні, коли Білий дім оголосив, що пакет військової підтримки Україні включає "100 тактичних безпілотних авіаційних систем", це був лише один із багатьох пунктів у загальному списку, майже непомітний на тлі близько 10 тисяч відомих протитанкових систем. Однак, як тільки стало відомо, що ці системи — це БПЛА Switchblade, у соціальних мережах почали завзято обговорювати вплив цього "дрона-камікадзе" на конфлікт в Україні.

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Дрони-камікадзе, також відомі як баражуючі боєприпаси, здобули широку популярність під час війни в Нагірному Карабасі у 2020 році, але їхній потенціал досі погано вивчений. Експерти, зі свого боку, порушують моральні питання щодо наслідків розгортання автономних машин-вбивць, відносять їх до іншого типу ударних БПЛА або ігнорують варіації та складність конкретних моделей. У сукупності ці узагальнення лише заважають вивченню впливу дронів-камікадзе на перебіг війни, приписуючи їм мало не магічні властивості.

Фокус переклав новий текст Бреннана Деверо, присвячений дронам-камікадзе та їхньому майбутньому на полі бою.

Технологічна перевага. Чи вирішать дрони-камікадзе долю війни в Україні

Хоча дрони-камікадзе американського виробництва, безсумнівно, принесуть Україні тактичні успіхи, вірусні відеоролики та інформаційна кампанія, присвячена таким БПЛА, напевно спотворять та перебільшать роль цієї зброї на полі бою.

Щоб отримати корисні уроки із застосування цієї нової технології та зрозуміти її вплив на війну в Україні, необхідно спочатку зрозуміти, чим є (і не є) дрони-камікадзе, а потім вивчити різні типи, що використовуються сторонами конфлікту, адже Switchblade — не єдина модель, про яку йдеться. Якщо це зробити, стане зрозуміло, що цей тактичний інструмент для знищення критично важливої російської військової техніки дає Україні безліч переваг, він не "переломить хід" війни. Аналітикам не слід переносити успіхи таких дронів в Азербайджані на український випадок. Натомість Заходу варто винести уроки з їх застосування в Україні.

Баражуючі боєприпаси для чайників

Баражуючі боєприпаси є окремою категорією. Помилково відносити їх до безпілотників. Вони більше схожі на розумні ракети, ніж літаки. Насправді, американський виробник AeroVironment називає свої системи Switchblade "баражуючими ракетами". Як і ракети, ці системи є витратним матеріалом. Витратні боєприпаси — це зброя одноразового використання, яка шукає ціль і врізається в неї, що дало їй прізвисько "дрон-камікадзе".

Перебуваючи в повітрі, баражуючі боєприпаси можуть шукати ціль під керуванням людини, автономно літати, завдаючи ударів по певним цілям, або використовувати комбінацію цих методів. Деякі моделі можна відновити після запуску, якщо вони не вразили ціль, але, як правило, випущений боєприпас вважається витраченим. Це дуже важливо для розуміння їхньої потенційної ролі в українському конфлікті, оскільки надані США боєприпаси, швидше за все, будуть швидко витрачені.

[ + – ] Баражуючі боєприпаси належать до окремої категорії. Помилково відносити їх до безпілотників. Вони більше схожі на розумні ракети, ніж літаки

Для застосування цієї зброї солдатам не потрібні аеродроми чи великі відкриті майданчики. Як і ручні протитанкові системи Javelin, що користуються великим успіхом в Україні, мобільність більшості дронів-камікадзе дозволяє невеликим підрозділам непомітно розміщувати зброю на полі бою. Спосіб запуску боєприпасу залежить від його типу: це може бути навісна або наземна катапульта, модифікована мінометна труба або вертикальний підйомник. Після зльоту система розрахована на тривале перебування у повітрі. Час перебування у повітрі залежить від моделі.

Дрони, які використовуються в Україні, можуть перебувати в повітрі від 30 до 60 хвилин, тоді як деякі ізраїльські системи — до 9 годин.

Баражуючі боєприпаси у світі

Хоча ця технологія не зовсім нова, донедавна на Заході не звертали особливої уваги на баражуючі боєприпаси. Деякі експерти визнавали їхній потенціал, але вони були далеко не пріоритетними для модернізації збройних сил багатьох країн. У 2017 році на цих віртуальних сторінках один з аналітиків стверджував, що прогрес у технологіях дронів-камікадзе "здійснить істотніший вплив на характер воєн, ніж поява кулемета", а можливості, що надаються ними, — це "революція, що ховається на видноті".

Баражуючі боєприпаси успішно використовувалися у конфліктах в Афганістані, Сирії та Ємені, але здобули широку популярність тільки після війни в Нагірному Карабасі у 2020 році.

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У 2020 році Азербайджан знищував вірменські ППО та бронетехніку ізраїльським боєприпасом Harop. Цей боєприпас був постійною повітряною загрозою для вірменських військ завдяки дев'ятигодинному часу перебування у повітрі та здатності протистояти бронетехніці. Після війни багато країн захотіли розширити та модернізувати свій арсенал баражуючих боєприпасів. Хоча жодна з моделей, які, ймовірно, використовуватимуться в Україні, не зрівняється з Harop, нинішній конфлікт стане випробувальним полігоном для потенціалу нової зброї та вкаже на зміни у характері воєн 21 століття.

Два варіанти Switchblade. Які системи відправляють Сполучені Штати в Україну

Крім першої сотні систем, про постачання яких оголосили у березні, 14 квітня Міністерство оборони підтвердило, що Сполучені Штати готові поставити загалом понад 700 Switchblade. Однак Switchblade має два різні варіанти мінометного озброєння з різними можливостями. Найменша модель 300 важить 2,5 кг і є найдешевшим із варіантів — приблизно 6 тисяч доларів за боєприпас. На установку та запуск потрібно менше двох хвилин, дальність стрілянини становить лише 10 кілометрів, час польоту — 15 хвилин. Але такий боєприпас не спроможний пробити броню. Важча, але все одно портативна модель 600 важить 22,6 кг, і на її встановлення та запуск потрібно близько 10 хвилин. Дальність польоту становить 40 кілометрів, а час перебування у повітрі — понад 40 хвилин. Вона може вражати навіть танки.

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Ефект на полі бою залежатиме від того, яку модель надішлють Сполучені Штати. Перші 100 систем зрештою були ідентифіковані як 300-ті. Залишається незрозумілим, скільки екземплярів важчої 600 моделі опиниться в додаткових пакетах допомоги. Проте, міністр оборони Ллойд Остін підтвердив, що наступні партії включають деякі протитанкові моделі. Незалежно від цього, російські сили не можуть знати, які моделі де розгорнуті, і, як зазначив один аналітик, їм "доведеться припускати, що така зброя є у кожного українського піхотинця".

На додаток до Switchblade, 21 квітня прессекретар Пентагону Джон Кірбі підтвердив третій пакет військової допомоги, що включає понад 121 боєприпас Phoenix Ghost — систему, яку ВПС США оперативно розробили для України. Про цю нову зброю мало що відомо: виробник Aevex Aerospace відмовляється коментувати або навіть рекламувати її. Проте представник Міністерства оборони зазначив, що "вона забезпечує такі самі тактичні можливості, як і Switchblade".

Ці можливості не довго залишатимуться в секреті, адже Україна надає випробувальний майданчик, за яким слідкує весь світ.

[ + – ] Україна надає випробувальний майданчик, за яким слідкує весь світ

Хоча 800 систем здається великою кількістю, Україна може витратити цей запас за кілька днів. Надалі, якщо Україна досягне успіху у використанні цієї нової технології, вона зможе запросити більше такої чи аналогічної зброї у США або європейських країн, що її підтримують. Крім іноземної військової допомоги, Україна, можливо, незабаром зможе розпочати виробництво власних баражуючих боєприпасів.

Дрони-камікадзе, зроблені в Україні

В Україні є дві компанії з розробки баражуючих боєприпасів, які публічно демонструють свої здобутки з 2019 року. Перша з них — катапультований боєприпас RAM II, який за своїми можливостями можна порівняти з Switchblade 600. Він оснащений протитанковою та термобаричною боєголовкою, має тривалість польоту 40 хвилин і дальність 30 кілометрів. Оператор може встановити катапульту та запустити такий боєприпас менше ніж за 10 хвилин.

Невідомо скільки прототипів розробила українська компанія, але у 2018 році вона успішно випробувала RAM II проти стаціонарного танка. Другий тип, ST-35 Silent Thunder, унікальний своїм багатороторним вертикальним запуском та горизонтальним польотом. Він оснащений протитанковими та термобаричними боєголовками, має тривалість польоту 60 хвилин та максимальну дальність 30 км. Невідомо скільки досвідчених зразків виготовив виробник Athlon Avia для сил оборони України.

Для цих українських компаній немає кращого випробувального полігону, ніж поле бою. Слід очікувати швидкого виробництва дослідних зразків RAM II та ST-35 Silent Thunder. Проте Росія теж має такі системи, і принаймні одну з них уже застосували в Україні.

Російські дрони-камікадзе

Баражуючі боєприпаси — не новинка для російської армії. Російські військові мають дві системи, порівняні з тими, які може створити або придбати Україна. Перша система "Ланцет" була успішно застосована в Сирії в 2021 році російськими силами спеціальних операцій. За час перебування в повітрі від 30 до 40 хвилин і дальності дії близько 40 кілометрів Росія може використовувати ці системи для підтримки маневрів та облогових операцій, аналогічно використанню артилерії.

Примітно, що російський виробник — група компаній Zala-Aero Group — розробила "Ланцет" для автономного виявлення та завдання ударів по цілям у заданих районах без участі людини. Це порушує певні етичні питання: така система — єдина в поточному конфлікті, здатна автономно відстежувати та вбивати цілі, що вважається сірою мораллю для багатьох гравців оборонної промисловості. Ми не знаємо, чи ця система використовувалася в Україні.

[ + – ] Перша система "Ланцет" була успішно застосована в Сирії в 2021 році російськими силами спеціальних операцій. Фото: popmech.ru

Підтверджено, що в Україні використовувався інший тип російського баражуючого боєприпасу, KYB. Проте Росія не афішувала його застосування. Збитий в Україні KYB не вибухнув і весь світ побачив фотографію розбитого дрону на вулиці. KYB не автономний: компанія Zala-Aero Group розробила цю модель для ураження стаціонарних цілей. Однак найбільшою проблемою обох систем залишається корисне навантаження. Хоча офіційно це не розголошується, мінімальний розмір корисного навантаження та його поточне застосування ставлять під сумнів руйнівну силу обох систем, особливо проти бронетехніки.

Можливо, саме тому Росія не використовувала ці системи у конфлікті, а якщо й використала, то аналітики не можуть визначити, у яких саме випадках. Ймовірно, Росія створила свої боєприпаси для боротьби з повстанцями, а не ведення великомасштабних бойових дій.

Дрон-камікадзе на полі бою. Змінний характер війни

Незважаючи на обмеженість масштабів, операції України на наступному етапі війни стануть новою точкою відліку для дронів-камікадзе, поставивши остаточну оцінку цій технології, що розвивається. Хоча малоймовірно, що системи американського виробництва докорінно змінять перебіг війни, їхнє застосування може дати корисні уроки. Перед аналітиком стоїть завдання розглянути загальну картину вірусних відеороликів або щоденних тактичних боїв. Ноел Вільямс нещодавно виділив основні пункти щодо використання баражуючих боєприпасів в Україні, які кидають виклик західним уявленням про ведення війни.

По-перше, через обмежений радіус дії та можливості систем американського виробництва використання дронів-камікадзе матиме менший тактичний масштаб, ніж ізраїльські системи, які домінували над вірменськими збройними силами у 2020 році. Однак, якщо такі боєприпаси добре виявлять себе проти російської армії, Сполучені Штати та інші країни-члени НАТО мають розглянути можливість посилити свої арсенали дронів-камікадзе технологічнішими системами. Вони могли б доповнити наявні артилерійські системи далекої дії з обмеженою кількістю протитанкових боєприпасів.

По-друге, бронебійні дрони-камікадзе можуть повторити успіх протитанкових Javelin та аналогічної зброї в Україні. Крім того, вони здатні діяти далеко за межами відстані прямої видимості і можуть знищувати танки, що знаходяться на оборонних позиціях, а не лише ті, що стають вразливими під час маневрів. Це підтверджує думку аналітиків, які ставлять під сумнів уявну невразливість сучасного танка, а отже, і його перевагу на сучасному полі бою.

По-третє, якщо невелика група піхотинців по суті дублює артилеристів, це є небезпекою для сил противника у захищеніших або безпечних районах поля бою. Далекі удари можна завдавати звідки завгодно та зривати операції на всьому театрі військових дій, виявляючи та знищуючи такі об'єкти, як паливні склади, колони постачання та штаби. Отже, військовим планувальникам доведеться змінювати підхід до розподілу ресурсів бойових підрозділів з поля бою, змушуючи армію США переглянути деякі аспекти своєї доктрини.

Нарешті, припустимо, що ці прості і відносно недорогі системи можуть пролетіти непомітно повз найсучасніші системи ППО у світі. У такому разі стає сумнівним захисна бульбашка протидії, який Росія та Китай прагнули створити навколо себе під час модернізації армії. Не суперечить новим концепціям ведення війни, як багатодоменні операції, але спрощує стратегічну проблему доступу. Крім того, можуть з'явитись нові підходи до придушення протиповітряної оборони супротивника, що є критично важливим аспектом силового вторгнення.

Висновок. Баражуючі боєприпаси та їхні перспективи

Характер війни змінюється, і баражуючі боєприпаси виходять на перший план у сучасному арсеналі. Поточний конфлікт в Україні став корисним уроком для Заходу. Якщо раніше ця зброя здебільшого застосовувалася для боротьби з повстанцями чи місій спецназу, то тепер вона так само незамінна, як свого часу списи чи мобільні ЗРК. Використання дронів-камікадзе кидає виклик застарілим ідеям щодо можливостей завдання далеких ударів, живучості бронетехніки та логістики на оперативному рівні. До того ж доступність баражуючих боєприпасів, як на міжнародному рівні, так і на рівні окремих комбатантів гарантує, що ця нова технологія продовжить поширюватися на полях битв по всьому світу. Зі свого боку військові аналітики мають бути готові дати оцінку використанню дронів-камікадзе в Україні та за її межами.

Про автора

Бреннан Деверо — майор армії США, аспірант Школи передових військових досліджень у Форт-Лівенуорті, штат Канзас. Армійський стратег та вчений у галузі військового мистецтва, що спеціалізується на ракетно-артилерійській та ракетній війні. Пройшов ротацію в Іраку та на Сомалійському півострові. Отримав два ступені магістра в галузі оборони та спеціалізується в галузі адаптації та управління новими військовими технологіями. Висловлені тут думки не відображають позиції армії США, Міністерства оборони або будь-якого органу уряду США.