Найти и уничтожить. Решат ли дроны-камикадзе судьбу войны в Украине

Станут ли дроны-камикадзе определяющими в войнах будущего? Чтобы выяснить это, эксперты следят за войной в Украине.

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В марте, когда Белый дом объявил, что пакет военной поддержки Украине включает "100 тактических беспилотных авиационных систем", это был лишь один из многих пунктов в общем списке, почти незаметный на фоне около 10 тысяч известных противотанковых систем. Однако, как только стало известно, что эти системы представляют собой БПЛА Switchblade, в социальных сетях принялись рьяно обсуждать влияние этого "дрона-камикадзе" на конфликт в Украине.

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Дроны-камикадзе, также известные как барражирующие боеприпасы, получили широкую известность в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, но их потенциал до сих пор плохо изучен. Эксперты, в свою очередь, поднимают моральные вопросы о последствиях развертывания автономных машин-убийц, относят их к другому типу ударных БПЛА или игнорируют вариации и сложность конкретных моделей. В совокупности эти обобщения лишь мешают изучению влияния дронов-камикадзе на ход войны, приписывая им едва ли не магические свойства.

Фокус перевел новый текст Бреннана Деверо, посвященный дронам-камикадзе и их будущему на поле боя.

Технологическое превосходство. Решат ли дроны-камикадзе судьбу войны в Украине

Хотя дроны-камикадзе американского производства, несомненно, принесут Украине тактические успехи, вирусные видеоролики и информационная кампания, посвященная таким БПЛА, наверняка исказят и преувеличат роль этого оружия на поле боя.

Чтобы извлечь полезные уроки из применения этой новой технологии и понять ее влияние на войну в Украине, необходимо сначала понять, чем являются (и не являются) дроны-камикадзе, а затем изучить различные их типы, используемые сторонами конфликта, ведь Switchblade – не единственная модель, о которой идет речь. Если сделать это, станет понятно, что этот тактический инструмент для уничтожения критически важной российской военной техники дает Украине множество преимуществ, он не "переломит ход" войны. Аналитикам не следует переносить успехи таких дронов в Азербайджане на украинский случай. Вместо этого Западу стоит извлечь уроки из их применения в Украине.

Барражирующие боеприпасы для чайников

Барражирующие боеприпасы относятся к отдельной категории. Ошибочно относить их к беспилотникам. Они больше похожи на умные ракеты, чем на самолеты. На самом деле, американский производитель AeroVironment называет свои системы Switchblade "барражирующими ракетами". Как и ракеты, эти системы являются расходным материалом. Расходуемые боеприпасы – это оружие одноразового использования, которое ищет цель и врезается в нее, что дало ему прозвище "дрон-камикадзе".

Находясь в воздухе, барражирующие боеприпасы могут искать цель под управлением человека, автономно летать, нанося удары по определенным целям, или использовать комбинацию этих методов. Некоторые модели можно восстановить после запуска, если они не поразили цель, но, как правило, выпущенный боеприпас считается израсходованным. Это очень важно для понимания их потенциальной роли в украинском конфликте, поскольку предоставленные США боеприпасы, скорее всего, будут быстро израсходованы.

[ + – ] Барражирующие боеприпасы относятся к отдельной категории. Ошибочно относить их к беспилотникам. Они больше похожи на умные ракеты, чем на самолеты

Для применения этого оружия солдатам не нужны аэродромы или большие открытые площади. Как и ручные противотанковые системы Javelin, пользующиеся большим успехом в Украине, мобильность большинства дронов-камикадзе позволяет небольшим подразделениям незаметно размещать оружие на поле боя. Способ запуска боеприпаса зависит от его типа: это может быть навесная или наземная катапульта, модифицированная минометная труба или вертикальный мультироторный подъемник. После взлета система рассчитана на длительное пребывание в воздухе. Время нахождения в воздухе зависит от модели.

Дроны, используемые в Украине, могут находиться в воздухе от 30 до 60 минут, в то время как некоторые израильские системы – до 9 часов.

Барражирующие боеприпасы в мире

Хотя эта технология не совсем нова, до недавнего времени на Западе не обращали особого внимания на барражирующие боеприпасы. Некоторые эксперты признавали их потенциал, но они были далеко не приоритетными для модернизации вооруженных сил многих стран. В 2017 году на этих виртуальных страницах один из аналитиков утверждал, что прогресс в технологиях дронов-камикадзе "окажет более существенное влияние на характер войн, чем появление пулемета", а предоставляемые ими возможности – это "революция, скрывающаяся на виду у всех".

Барражирующие боеприпасы успешно использовались в конфликтах в Афганистане, Сирии и Йемене, но получили широкую известность только после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году.

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В 2020 году Азербайджан уничтожал армянские ПВО и бронетехнику израильским боеприпасом Harop. Этот боеприпас представлял постоянную воздушную угрозу для армянских войск благодаря девятичасовому времени пребывания в воздухе и способности противостоять бронетехнике. После войны многие страны захотели расширить и модернизировать свой арсенал барражирующих боеприпасов. Хотя ни одна из моделей, которые, вероятно, будут использоваться в Украине, не сравнится с Harop, нынешний конфликт послужит испытательным полигоном для потенциала нового оружия и укажет на изменения в характере войн 21-го века.

Два варианта Switchblade. Какие системы отправляют Соединенные Штаты в Украину

Помимо первой сотни систем, о поставке которых было объявлено в марте, 14 апреля Министерство обороны подтвердило, что Соединенные Штаты готовы поставить в общей сложности более 700 Switchblade. Однако Switchblade имеет два различных варианта минометного вооружения с разными возможностями. Меньшая модель 300 весит 2,5 кг и является самым дешевым из вариантов – примерно 6 тысяч долларов за боеприпас. На установку и запуск требуется менее двух минут, дальность стрельбы составляет всего 10 километров, время полета – 15 минут. Но такой боеприпас не способен пробить броню. Более тяжелая, но все равно портативная модель 600 весит 22,6 кг, и на ее установку и запуск требуется около 10 минут. Дальность полета составляет 40 километров, а время нахождения в воздухе – более 40 минут. Она может поражать даже танки.

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Эффект на поле боя будет зависеть от того, какую модель отправят Соединенные Штаты. Первые 100 систем в конечном итоге были идентифицированы как 300-е. Остается неясным, сколько экземпляров более тяжелой 600-й модели окажется в дополнительных пакетах помощи. Однако министр обороны Ллойд Остин подтвердил, что последующие партии включают некоторые противотанковые модели. Независимо от этого, российские силы не могут знать, какие модели где развернуты, и, как отметил один аналитик, им "придется предполагать, что такое оружие есть у каждого украинского пехотинца".

В дополнение к Switchblade, 21 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил третий пакет военной помощи, включающий более 121 боеприпаса Phoenix Ghost – систему, которую ВВС США оперативно разработали для Украины. Об этом новом оружии мало что известно: производитель Aevex Aerospace отказывается комментировать или даже рекламировать его. Однако представитель Министерства обороны отметил, что "оно обеспечивает такие же тактические возможности, как и Switchblade".

Эти возможности не будут долго оставаться в секрете, ведь Украина предоставляет испытательную площадку, за которой следит весь мир.

[ + – ] Украина предоставляет испытательную площадку, за которой следит весь мир

Хотя 800 систем кажется большим числом, Украина может израсходовать этот запас за несколько дней. В дальнейшем, если Украина добьется успеха в использовании этой новой технологии, она сможет запросить больше такого или аналогичного оружия у США или поддерживающих ее европейских стран. Помимо иностранной военной помощи, Украина, возможно, вскоре сможет начать производство собственных барражирующих боеприпасов.

Дроны-камикадзе, сделанные в Украине

В Украине есть две компании по разработке барражирующих боеприпасов, которые публично демонстрируют свои достижения с 2019 года. Первая из них – катапультируемый боеприпас RAM II, по своим возможностям сопоставимый с Switchblade 600. Он оснащена противотанковой и термобарической боеголовкой, имеет продолжительность полета 40 минут и дальность 30 километров. Оператор может установить катапульту и запустить такой боеприпас менее чем за 10 минут.

Неизвестно, сколько прототипов разработала украинская компания, но в 2018 году она успешно испытала RAM II против стационарного танка. Второй тип, ST-35 Silent Thunder, уникален своим многороторным вертикальным запуском и горизонтальным полетом. Он оснащен противотанковыми и термобарическими боеголовками, имеет продолжительность полета 60 минут и максимальную дальность 30 км. Неизвестно, сколько опытных образцов изготовил производитель Athlon Avia для сил обороны Украины.

Для этих украинских компаний нет лучшего испытательного полигона, чем поле боя. Следует ожидать быстрого производства опытных образцов RAM II и ST-35 Silent Thunder. Однако у России тоже есть такие системы, и по крайней мере одна из них уже была применена в Украине.

Российские дроны-камикадзе

Барражирующие боеприпасы – не новинка для российской армии. У российских военных есть две системы, сравнимые с теми, которые может создать или приобрести Украина. Первая система, "Ланцет", была успешно применена в Сирии в 2021 году российскими силами специальных операций. При времени нахождения в воздухе от 30 до 40 минут и дальности действия около 40 километров Россия может использовать эти системы для поддержки маневров и осадных операций, аналогично использованию артиллерии.

Примечательно, что российский производитель – группа компаний Zala-Aero Group – разработала "Ланцет" для автономного обнаружения и нанесения ударов по целям в заданных районах без участия человека. Это поднимает определенные этические вопросы: данная система – единственная в текущем конфликте, способная автономно выслеживать и убивать цели, что считается серой моралью для многих игроков оборонной промышленности. Мы не знаем, использовалась ли эта система в Украине.

[ + – ] Первая система, "Ланцет", была успешно применена в Сирии в 2021 году российскими силами специальных операций Фото: popmech.ru

Подтверждено, что в Украине использовался другой тип российского барражирующего боеприпаса, KYB. Однако Россия не афишировала его применение. Сбитый в Украине KYB не взорвался, и весь мир увидел фотографию разбитого дрона на улице. KYB не автономен: компания Zala-Aero Group разработала эту модель для поражения стационарных целей. Однако самой большой проблемой обеих систем остается полезная нагрузка. Хотя официально это не разглашается, минимальный размер полезной нагрузки и ее текущее применение ставят под сомнение разрушительную мощь обеих систем, особенно против бронетехники.

Возможно, именно поэтому Россия не использовала эти системы в конфликте, а если и использовала, то аналитики затрудняются определить, в каких именно случаях. Вероятно, Россия создала свои боеприпасы для борьбы с повстанцами, а не для ведения крупномасштабных боевых действий.

Дроны-камикадзе на поле боя. Меняющийся характер войны

Несмотря на ограниченность масштабов, операции Украины на следующем этапе войны станут новой точкой отсчета для дронов-камикадзе, поставив окончательную оценку этой развивающейся технологии. Хотя маловероятно, что системы американского производства коренным образом изменят ход войны, их применение может дать полезные уроки. Перед аналитиком стоит задача рассмотреть общую картину за вирусными видеороликами или ежедневными тактическими боями. Ноэл Уильямс недавно выделил основные пункты насчет использования барражирующих боеприпасов в Украине, которые бросают вызов западным представлениям о ведении войны.

Во-первых, из-за ограниченного радиуса действия и возможностей систем американского производства использование дронов-камикадзе будет иметь меньший тактический масштаб, чем израильские системы, которые доминировали над армянскими вооруженными силами в 2020 году. Однако, если такие боеприпасы хорошо проявят себя против российской армии, Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО должны рассмотреть возможность усилить свои арсеналы дронов-камикадзе более технологичными системами. Они могли бы дополнить существующие артиллерийские системы дальнего действия с ограниченным количеством противотанковых боеприпасов.

Во-вторых, бронебойные дроны-камикадзе могут повторить успех противотанковых Javelin и аналогичного оружия в Украине. Кроме того, они способны действовать далеко за пределами расстояния прямой видимости и могут уничтожать танки, находящиеся на оборонительных позициях, а не только те, которые становятся уязвимыми во время маневров. Это подтверждает мнение аналитиков, ставящих под сомнение мнимую неуязвимость современного танка, а следовательно, и его превосходство на современном поле боя.

В-третьих, если небольшая группа пехотинцев по сути дублирует артиллеристов, это представляет опасность для сил противника в более защищенных или безопасных районах поля боя. Дальние удары можно наносить откуда угодно и срывать операции на всем театре военных действий, обнаруживая и уничтожая такие объекты, как топливные склады, колонны снабжения и штабы. Следовательно, военным планировщикам придется менять подход к распределению ресурсов боевых подразделений по полю боя, заставляя армию США пересмотреть некоторые аспекты своей доктрины.

Наконец, предположим, что эти простые и относительно недорогие системы могут пролететь незаметно мимо самых современных системы ПВО в мире. В таком случае становится сомнительным защитный пузырь противодействия, который Россия и Китай стремились создать вокруг себя в ходе модернизации армии. Это не противоречит новым концепциям ведения войны, таким как многодоменные операции, но упрощает стратегическую проблему доступа. Кроме того, могут появиться новые подходы к подавлению противовоздушной обороны противника, что является критически важным аспектом силового вторжения.

Заключение. Барражирующие боеприпасы и их перспективы

Характер войны меняется, и барражирующие боеприпасы выходят на первый план в современном арсенале. Текущий конфликт в Украине стал полезным уроком для Запада. Если раньше это оружие в основном применялось для борьбы с повстанцами или миссий спецназа, то теперь оно так же незаменимо, как в свое время копья или мобильные ЗРК. Использование дронов-камикадзе бросает вызов устаревшим идеям относительно возможностей нанесения дальних ударов, живучести бронетехники и логистики на оперативном уровне. К тому же доступность барражирующих боеприпасов как на международном уровне, так и на уровне отдельных комбатантов гарантирует, что эта новая технология продолжит распространяться на полях сражений по всему миру. В свою очередь, военные аналитики должны быть готовы дать оценку использованию дронов-камикадзе в Украине и за ее пределами.

Об авторе

Бреннан Деверо – майор армии США, аспирант Школы передовых военных исследований в Форт-Ливенуорте, штат Канзас. Армейский стратег и ученый в области военного искусства, специализирующийся на ракетно-артиллерийской и ракетной войне. Прошел ротацию в Ираке и на Сомалийском полуострове. Получил две степени магистра в области обороны и специализируется в области адаптации и управления новыми военными технологиями. Высказанные здесь мнения не отражают позицию армии США, Министерства обороны или какого-либо органа правительства США.