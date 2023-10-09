РФ передала ХАМАС трофейное западное оружие, чтобы обвинить Украину, — ГУР

По данным украинской разведки, следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе.

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Российские спецслужбы проводят кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке, используя нападение ХАМАС на Израиль. Об этом предупредили в Главном управлении разведки (ГУР).

По данным ГУР, они готовятся обвинить Киев в продаже западного вооружения, предоставленного союзниками, террористам.

Известно, что Главное управление Генерального штаба ВС Российской Федерации уже передало ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

"Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе", — говорится в сообщении.

Эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.

Как отмечают в ГУР, для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, который недавно сбежал в Москву.

"Очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров", — предупредили в ГУР.

Напомним, 7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности, было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали наземное вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиле официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.